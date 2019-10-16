Академик Лобзин: После COVID-19 у пациентов могут поражаться не только легкие

Перенесенная коронавирусная инфекция может впоследствии повлиять не только на легкие пациентов, поэтому надо заранее подумать о реабилитации, прежде всего, детей. Об этом заявил академик Юрий Лобзин на совещании с президентом России. Кроме того, по словам эксперта, на фоне борьбы с коронавирусом нельзя забывать о других, более опасных детских инфекциях.

Директор петербургского Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА (бывшего НИИДИ) Юрий Лобзин на сегодняшнем совещании с президентом Владимиром Путиным рассказал об особенностях течения коронавирусной инфекции у детей. Прежде чем сделать выводы, ученые проанализировали более 50 научных публикаций и пока еще небольшой отечественный опыт.

Так, по словам академика Лобзина, дети болеют COVID-19 гораздо реже, чем другие возрастные категории. По разным данным, в США – это 5%, в Китае - около 2%, в Италии – 1,2%. На сегодня в России доля заболевших детей в среднем 2,9%, однако данные по регионам могут серьезно отличаться.

Кроме того, дети переносят эту инфекцию легко или без симптомов в 90% случаев, около 10% - средней тяжести и примерно 0,5-1,2% случаев тяжелые. «Причем даже тяжелые пациенты, нуждающиеся в переводе в отделения реанимации и интенсивной терапии, не идут на ИВЛ, а нуждаются в кислородной поддержке, после купирования острой ситуации возвращаются обратно», - рассказал академик Лобзин.

Особого внимания, по его мнению, требуют дети из группы риска. В нее входят страдающие онкологическими заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, бронхолегочной дисплазией, заболеваниями сердца. «В мире почти из 2 млн зарегистрированных случаев COVID-19 чуть больше 10 летальных исходов у детей: 3 из них в США, 2 - в Китае и по 1-2 - в других странах. Погибшие дети имели то или иное состояние, относящееся к группе риска», - подчеркнул специалист.

В связи с этим, Юрий Лобзин считает, что по примеру Москвы Петербург должен перейти на лечение легких и бессимптомных форм болезни у детей на дому. И такое решение уже получило одобрение у губернатора города, как отметил директор детского центра. Это позволит избежать психологической травмы у детей, остро переживающих разлуку с родителями, излишней нагрузки на стационары, а также уменьшит вероятность распространения инфекции среди медперсонала.

При этом Юрий Лобзин отметил, что на фоне борьбы с коронавирусом нельзя забывать об обычных детских инфекциях – они никуда не делись и представляют большую опасность для маленьких пациентов, чем коронавирус. Дети продолжают болеть корью, коклюшем, ветряной оспой, менингококковой инфекцией.

- Многие из этих инфекций дают высокую летальность, а последние вообще до 10-15%, - сказал на совещании с главой государства Юрий Лобзин. - Поэтому во всех регионах, в том числе в Петербурге, должны сохраняться отдельные клиники или отделения, куда идут обычные инфекции - с летальностью, значительно превышающей COVID-19 у детей. (…) Мы также не рассматриваем все пневмонии у детей как «ковидные». Есть пневмонии пневмококковые, практически незаразные. Есть микоплазменные – значительно более заразные. Есть риновирусные. И они могут протекать у детей гораздо тяжелее, чем COVID-19. К счастью, на сегодня на ИВЛ у нас нет «ковидных» детей, но есть дети с обычными пневмониями и в очень тяжелом состоянии.

По словам академика, еще один важный вопрос, который практически не обсуждается в стране, – последствия перенесенной коронавирусной инфекции.

- Мы не знаем, какие будут остаточные явления. И не знаем их динамику после перенесенной коронавирусной инфекции. Понятно, что легкие поражаются. И все перенесшие пневмонию будут нуждаться, наверное, в реабилитации. Но, по современным данным, поражаются не только легкие - страдает сердце, появились работы о поражении центральной нервной системы. И в этой связи мы должны уже сегодня подумать о перспективах и, в частности, о системе реабилитации для переболевших пациентов. В первую очередь, детей, - считает Юрий Лобзин.

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