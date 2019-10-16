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Глава Минздрава: Отношения между врачами улучшились из-за коронавируса

17:37, 20.04.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Российские медицинские работники стали лучше относиться друг к другу, их отношения улучшились, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его мнению, медики сплотились в борьбе против коронавируса.

Глава Минздрава: Отношения между врачами улучшились из-за коронавируса

Коронавирус сплотил российских врачей, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, тяжелая работа в нынешних условиях заставила медиков теплее относиться друг к другу.

«Медицинские работники - это та категория, которая всегда с уважением относится к коллеге, протягивающему руку, который хочет тебе помочь, никогда не отказывается от этой помощи... Вообще взаимоотношения стали среди медицинских работников, на мой взгляд, более теплыми», - сообщил Михаил Мурашко в интервью каналу «Россия 24».

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Он добавил, что из-за эпидемии многим медикам приходится ехать на помощь в другие больницы и даже регионы. По его мнению, это тоже положительно сказывается на общении в медицинском сообществе.

Рубрики: Медицинская власть

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