Глава Минздрава: Отношения между врачами улучшились из-за коронавируса

Российские медицинские работники стали лучше относиться друг к другу, их отношения улучшились, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его мнению, медики сплотились в борьбе против коронавируса.

Коронавирус сплотил российских врачей, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, тяжелая работа в нынешних условиях заставила медиков теплее относиться друг к другу.

«Медицинские работники - это та категория, которая всегда с уважением относится к коллеге, протягивающему руку, который хочет тебе помочь, никогда не отказывается от этой помощи... Вообще взаимоотношения стали среди медицинских работников, на мой взгляд, более теплыми», - сообщил Михаил Мурашко в интервью каналу «Россия 24».

Он добавил, что из-за эпидемии многим медикам приходится ехать на помощь в другие больницы и даже регионы. По его мнению, это тоже положительно сказывается на общении в медицинском сообществе.