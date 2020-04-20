Прогноз по коронавирусу на завтра: ожидается пик, плато и спад

​Владимир Путин потребовал от правительства с 20 апреля ежедневно готовить краткосрочный прогноз по заболеваемости COVID-19 в России. Свой сценарий развития коронавирусных событий уже представляли десятки экспертов. «Доктор Питер» собрал подборку «предсказаний» от известных врачей, ученых и чиновников. Коронавирус пройдет рано или поздно, и тогда мы узнаем, кто оказался ближе всех к истине.

Пик

С 13 по 27 апреля в России будет расти число заболевших коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с Владимиром Путиным. По ее словам, сейчас в России наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости от 16 до 18%.

19-20 апреля - пик роста заболеваний в России придется на православную Пасху, считает доктор физико-математических наук Игорь Чашей, составивший прогностическую модель.

Первая неделя мая - на это время прогнозируют пик заболеваемости в России американские ученые из университета Джона Хопкинса и Boston consulting group. Полный карантин, по их расчетам, будет снят между четвертой неделей июня и четвертой неделей июля.

В мае прогнозируют пик заболеваемости в Петербурге группа ученых (в состав вошли представители НИИ гриппа им. Смородинцева, НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, Санкт-Петербургского политехнического университета, Фонда центра Стратегических Разработок «Северо-Запад» и новосибирского НПО «Вектор»). Вспышка прогнозируется на 70-80 день от начала экспоненциального роста. Число заболевших на пике эпидемии может достичь, согласно разным модельным оценкам, от 45 тысяч до 120 тысяч человек, что составляет 0,8%-2,2% населения Петербурга. В отчете вице-губернатора Владимира Княгинина, основанном на этом мнении экспертов сказано, что в последний месяц весны в Петербурге может быть зафиксирован пик коронавируса, высокая заболеваемость продлится как минимум до июня, и не исключено, что через какое-то время наступит следующая волна.

Июнь - московский профессор, врач-инфекционист Николай Малышев считает, что в июне как раз и начнется самый пик заболевания COVID-19.

Плато

В 20-х числах апреля произойдет «выход на плато», считает глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, которая также опирается на математические выкладки. При этом, Скворцова отметила, что этот эффект, при соблюдении всех карантинных норм, сохранится до начала или середины июня. И только потом возможен постепенный спад.

С 20 по 27 апреля заболеваемость COVID-19 в России «выйдет на плато», полагает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что режим самоизоляции в России длится уже три недели. «Наверное, в течение недели какие-то надо будет принимать решения о дальнейшем режиме», - заявил он.

На июнь, как переломный момент, рассчитывает группа петербургских ученых и врачей, которые в конце марта представили свой прогноз для губернатора Александра Беглова. По мнению специалистов, возможная продолжительность вспышки COVID-19 в Петербурге - до июня 2020 года, то есть около 100 дней (3-4 месяцев), начиная с 4 марта - даты подтверждения диагноза первому заболевшему.

«После июня» ожидается выход на плато по версии проректора по перспективным проектам СПбПУ Алексея Боровкова, входящего в петербургскую экспертную группу по мерам борьбы с пандемией COVID-19.

«Нет никаких оснований, что ситуация будет кардинально улучшаться, потому что мер мы жестких не принимаем. За июнем есть падение, оно может происходить в августе — сентябре». По словам эксперта, если большинство горожан будут соблюдать самоизоляцию, то число заболевших к середине июня составит 40 тысяч человек. Если граждане продолжат выходить на улицы, то количество инфицированных может дорасти и до 120 тысяч. Если же отменить все ограничения и жить как ни в чем не бывало, то заболеть может и 2 млн человек.

Спад

Апрель-май — распространение коронавируса пойдет на спад, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, который прямо связывает спад инфекции с приходом теплой погоды.

Конец апреля - начало мая — прогнозирует спад инфекцирования вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.

К середине апреля прогнозировал окончательный спад главврач московской клинической больницы им. Жадкевича Александр Мясников, недавно назначенный официальным представителем Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. «Если мы говорим об эпидемии коронавируса, она сойдет на нет, я думаю, в течение месяца, к середине апреля. Потому что все это подчиняется определенным законам», - заявил Мясников месяц назад.

Июнь — на начало лета надеется Владимир Путин, который 26 марта на встрече с предпринимателями сказал, что Россия сможет победить коронавирус не позднее июня.

Оптимистично смотрит в будущее завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов, который тоже считает, что в России болезнь смогут победить за два месяца — к июню. Правда, ученый осторожно уточняет, что победа над вирусом может наступить и через полгода — к сентябрю-октябрю.

Россия в состоянии победить коронавирус уже этим летом, также считает ведущий российский инфекционист, академик РАН Виктор Малеев, по его словам, об окончании эпидемии коронавируса можно будет говорить не раньше начала июня, и это самый оптимистичный сценарий.

Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артур Каримов также считает, что в случае оптимистичного развития событий, есть шанс вернуться к нормальной жизни в конце июня. По его словам, эпидемия достигнет пик в России к середине мая с выходом на плато к первой декаде июня.

В июле количество новых заболевших может начать приближаться к нулю, делает свой прогноз руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков.

В конце августа инфекция может быть побеждена, считает Майкл Райан, руководитель программы Всемирной организации здравоохранения по ЧС, правда, по его версии , подобный расклад событий можно будет назвать самым настоящим подарком судьбы.

Ирина Фигурина

© Доктор Питер