В Институте Турнера создали новый прибор для лечения ран, пролежней и трофических язв

У российских клиник появилась возможность лечить так называемые трофические язвы, пролежни и другие хронические раны с помощью отечественного аппарата. Новый прибор, придуманный в НМИЦ им. Турнера, зарегистрировал Росздравнадзор.

Хирургия справляется с острыми ранами любой сложности - даже после серьезных операций они заживают. Но с хроническими бороться по-прежнему сложно. Несмотря на все достижения медицины, стандартному лечению они не поддаются. Поэтому словосочетание «хроническая рана» стало уже самостоятельным диагнозом. Иначе он звучит, как «длительно не заживающая рана», «трофическая язва» или «пролежни».

Как рассказал «Доктору Питеру» директор Национального центра детской травматологии и ортопедии им. Турнера академик РАН Алексей Баиндурашвили, они возникают по разным причинам, чаще всего у самых уязвимых: у тяжелых пожилых и лежачих пациентов, у страдающих сосудистыми заболеваниями, такими, как варикозная болезнь, артериальная ишемия, а также сахарным диабетом. Учитывая, что население стареет, растет число страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями, а значит, увеличивается и число пациентов с хроническими ранами.

В мире эту проблему осознали давно, в Германии есть даже отдельная специальность «раневой терапевт», который занимается лечением только таких хронических ран. Но единого подхода к их заживлению в мире до сих пор нет, особенно для пожилых пациентов с сопутствующими болезнями. Хотя в начале XXI века случился прорыв, когда выяснилось, что эти раны поддаются терапии отрицательным давлением.

Отрицательное давление в терапии использовалось еще с конца 19 века – его создавали хирургическими отсосами. Но к концу века XX века не без участия отечественных ученых выяснилось: если хроническую рану герметизировать и приложить к ней отрицательное давление около 100 мм ртутного столба, в ней происходят удивительные изменения – даже самая тяжелая начинает «оживать» и быстро закрываться. Ученые сконструировали прибор для лечения ран отрицательным давлением.

Первый патент на эту методику был заявлен в Советском союзе в конце 1980-х годов. Но патентное право на его производство получила американская кампания. Она владела им 10 лет. Когда патентная защита на устройство истекла, аналогичные аппараты, использовавшие идею терапии отрицательным давлением хронических ран, начали производить другие компании. Их теперь много, но стоят они от 200 до 600 тысяч рублей.

Раны и повреждения, по разным причинам долго не заживающие, бывают не только у пожилых людей, но и у детей. К счастью, не так часто, как у взрослых. В основном, это дети с хроническими заболеваниями, например, нервной системы: с последствиями спинномозговой грыжи, с параличами и парезами, трофическими нарушениями. Или имеющие высокий риск формирования хронических ран как в повседневной жизни, так и в послеоперационном периоде – чаще всего, в виде пролежней.

- 12 лет назад мы впервые использовали эту методику для лечения тяжелой послеоперационной раны на стопе у 12-летней девочки. Честно говоря, ей грозила ампутация. Институт Турнера стал одним из первых, кто начал использовать прибор для терапии хронических ран отрицательным давлением постоянно. Тогда же родилась идея его улучшения, - рассказал Владимир Кенис, д.м.н., травматолог-ортопед, руководитель Клиники патологии стопы и нейроортопедии НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Турнера. - Создать отрицательное давление может любой насос, надо только придать ему определенные характеристики и специфику медицинского прибора. Мы обратились со своими предложениями в одну из крупных зарубежных компаний-производителей, с которыми тогда сотрудничали, но она нас не услышала.

Как рассказывает Владимир Кенис, в течение нескольких лет идея оставалась теорией, пока ученые института не встретились с петербургской компанией «Медтехника», она, как известно, еще с советских времен производит тонометры, в основе которых - тоже насос.

- У них был опыт изготовления насосов, у нас – знания в области терапии отрицательным давлением. Наши интересы совпали. Вместе мы создали свой прибор, выяснилось, что его себестоимость и предполагаемая рыночная цена почти на порядок ниже, чем у зарубежных компаний. НМИЦ им. Турнера и компания «Медтехника» получили совместный патент, патентообладателем стал Институт детской ортопедии. И несмотря на то, что в России процесс регистрации медицинского изделия очень труден и долог, наше получило регистрационное удостоверение как прибор для вакуумной терапии ран «ПВТ-200».

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