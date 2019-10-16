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Главным акушером-гинекологом комздрава Петербурга стал Виталий Беженарь

12:07, 19.04.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Главным внештатным акушером-гинекологом комитета по здравоохранению Петербурга стал Виталий Беженарь, руководитель клиники акушерства и гинекологии ПСПбГМУ им. Павлова. Бороться с пандемией коронавируса в городских роддомах он будет со своим бывшим руководителем - академиком Эдуардом Айламазяном.

Главным акушером-гинекологом комздрава Петербурга стал Виталий Беженарь

Виталий Беженарь, руководитель клиники акушерства и гинекологии ПСПбГМУ им. Павлова назначен главным акушером-гинекологом комитета по здравоохранению Петербурга. Ранее этот пост занимал Антон Михайлов, главный врач роддома №17.

Виталий Беженарь – ученик академика РАН Эдуарда Айламазяна, в период, когда Эдуард Айламазян был директором НИИ акушерства и гинекологии им. Отта, несколько лет был его заместитетелем. С 2016 года он возглавляет кафедру акушерства, гинекологии и неонатологии ПСПбГМУ им.И.П.Павлова, автор и соавтор более 400 научных работ.

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Он считает. что сейчас основая задача городской службы родовспоможения - борьба с распространением коронавируса и поддержка медиков.

«В нынешних непростых условиях мы должны организовать и обеспечить такие противоэпидемические мероприятия, которые позволили бы с одной стороны не допустить проникновения в роддома города коронавирусной инфекции, а с другой – сохранить высокий уровень оказания медицинской помощи беременным и роженицам. Также необходимо поддержать медицинский персонал и настроить на полноценную работу в сложный эпидемический период. А это можно сделать, в первую очередь, обеспечив врачей, акушерок и медицинских сестер средствами индивидуальной защиты и обучив их правилам работы с инфекционными пациентками».

Напомним, до назначения Антона Михайлова на внештатную должность главного акушера-гинеколога Петербурга ее занимал академик Айламазян. А вчера стало известно, что губернатор Александр Беглов назначил его советником губернатора Петербурга. Как сообщали в Смольном, ближайшая задача нового советника – организовать работу роддомов в условиях пандемии.

© Доктор Питер

Рубрики: Медицинская власть

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