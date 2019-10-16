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Кабмин выделит более 270 млн рублей на закупку онкогематологического препарата для детей

11:06, 19.04.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 270 млн рублей на закупку препарата «Онкаспар» для лечения онкологических заболеваний у детей.

Кабмин выделит более 270 млн рублей на закупку онкогематологического препарата для детей

На закупку 1,5 тысяч упаковок онкогематологического препарата «Онкоспар» из резервного фонда правительства выделят 27 3520 тысяч рублей. Эти деньги направят на возмещение затрат Московского эндокринного завода на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в России препарата пэгаспаргаза («Онкаспар»), говорится в документе,  опубликованном на сайте правительства.

Минздрав в течение пяти дней после получения заявления от предприятия должен выдать разрешительный документ на ввоз препарата в Россию. Мониторинг эффективности и безопасности использования лекарства поручено Росздравнадзору.

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Напомним, в феврале российские онкологи сообщили, что в больницах заканчиваются запасы необходимых и эффективных препаратов для лечения рака у детей. Самая большая проблема возникла с онкаспаром и цитарабином (цитозаром), которые применяются при терапии лейкозов. 

В конце прошлого года и петербургские родители тяжелобольных детей писали письмо президенту Владимиру Путину с просьбой оградить детскую онкологию от импортозамещения, а их детей — от необходимости «дышать жабрами». По их словам, уже сейчас видны последствия повсеместного перехода в схемах лечения на российские аналоги - тяжелые побочные эффекты у детей, вплоть до потери зрения и паралича.

Рубрики: Онкология, Фармакология

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