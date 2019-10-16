Кабмин выделит более 270 млн рублей на закупку онкогематологического препарата для детей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 270 млн рублей на закупку препарата «Онкаспар» для лечения онкологических заболеваний у детей.

На закупку 1,5 тысяч упаковок онкогематологического препарата «Онкоспар» из резервного фонда правительства выделят 27 3520 тысяч рублей. Эти деньги направят на возмещение затрат Московского эндокринного завода на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в России препарата пэгаспаргаза («Онкаспар»), говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Минздрав в течение пяти дней после получения заявления от предприятия должен выдать разрешительный документ на ввоз препарата в Россию. Мониторинг эффективности и безопасности использования лекарства поручено Росздравнадзору.

Напомним, в феврале российские онкологи сообщили, что в больницах заканчиваются запасы необходимых и эффективных препаратов для лечения рака у детей. Самая большая проблема возникла с онкаспаром и цитарабином (цитозаром), которые применяются при терапии лейкозов.

В конце прошлого года и петербургские родители тяжелобольных детей писали письмо президенту Владимиру Путину с просьбой оградить детскую онкологию от импортозамещения, а их детей — от необходимости «дышать жабрами». По их словам, уже сейчас видны последствия повсеместного перехода в схемах лечения на российские аналоги - тяжелые побочные эффекты у детей, вплоть до потери зрения и паралича.