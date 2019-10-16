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Больницу им.Семашко перепрофилируют под прием пациентов с COVID-19

17:08, 17.04.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Городскую больницу №38 им. Семашко перепрофилируют под прием пациентов с коронавирусом. Ранее одно из отделений медучреждения было закрыто на двухнедельный карантин.

Больницу им.Семашко перепрофилируют под прием пациентов с COVID-19

Как узнал «Доктор Питер», с 28 апреля в больнице №38 им. Семашко начнут принимать пациентов с COVID-19.

Напомним, несколько дней назад терапевтические отделение больницы вместе с пациентами и врачами было закрыто на карантин. Как рассказывали «Доктор Питеру» в пресс-службе медучреждения, у одного из пациентов отделения обнаружили COVID-19, его госпитализировали в Городскую клиническую инфекционную больницу им. Боткина, а у контактировавших с ним 10 медиков и 20 пациентов взяли мазки и закрыли на карантин.

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Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко – это многопрофильная больница в Пушкине, которая работает как стационар экстренной медицинской помощи в течение 24 часов 7 дней в неделю. В стационаре 604 койки. В составе больницы - отделения медицинской реабилитации и акушерское отделение.

Рубрики: Инфекционные болезни

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