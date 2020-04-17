Минздрав объяснил, в чем отличие коронавируса от гриппа и ОРВИ

При гриппе заболевание начинается остро, при коронавирусе и ОРВИ симптомы начинают проявляться постепенно. Кроме того, длительность инкубационного периода большинства ОРВИ меньше, чем при COVID-19, говорится во временных рекомендациях Минздрава по лечению ОРВИ в условиях эпидемии COVID-19. Напомним, сейчас все случаи заболевания ОРВИ рассматриваются как инфицирование новым коронавирусом.

Министерство здравоохранения опубликовало новые рекомендации по лечению острых респираторных вирусных инфекций в период эпидемии COVID-19. В ведомстве напомнили, что ежегодно в России регистрируется более 30 млн случаев ОРВИ. Обычно пик заболеваемости приходится на февраль-март, а летом он снижается в 3-5 раз.

Основной источник сезонных ОРВИ, как и коронавируса, - заболевший человек, в том числе находящийся в инкубационном периоде. Инфекции передаются воздушно-капельным, воздушно-пылевым и контактным путями.

Как говорится в документе, первые случаи инфицирования коронавирусом в России были зарегистрированы в конце января. Заболеваемость начала нарастать во второй половине марта, сейчас число заразившихся растет с каждым днем. «Таким образом, наблюдается спад заболеваемости сезонными ОРВИ на фоне нарастания заболеваемости COVID-19».

Но чем коронавирусная инфекция отличается от сезонного ОРВИ? Согласно рекомендациям, инкубационный период большинства ОРВИ, как правило, не превышает 3 дней, а длительность инкубационного периода COVID-19 может колебаться от 1 до 14 дней. При гриппе заболевание начинается остро, при коронавирусе и ОРВИ выраженность симптомов нарастает постепенно. Как при COVID-19, так и при гриппе, может появляться высокая температура, кашель, слабость. При ОРВИ высокая лихорадка, слабость встречаются редко. При этом при гриппе и ОРВИ одышка и затрудненное дыхание бывают реже, чем при COVID-19.

Любой случай острой респираторной инфекции (температура тела выше 37,5 градусов, кашель, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, боль в горле, насморк) при отсутствии других известных причин, которые объясняют клиническую картину вне зависимости от эпидемиологического анамнеза, считается подозрительным на COVID-19.

© Доктор Питер