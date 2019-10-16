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Доктор Комаровский: Никому не станет легче, если врач будет умирать рядом со своими пациентами

14:00, 17.04.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Из-за эпидемии коронавируса нагрузка на медиков выросла в десятки раз. Многие не выдерживают и хотят уволиться. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как принять верное решение.

Доктор Комаровский: Никому не станет легче, если врач будет умирать рядом со своими пациентами

Врач и популярный ведущий Евгений Комаровский рассказал, что в последние дни ему приходит множество писем от коллег, в которых они жалуются на тяжелые условия работы - из-за коронавируса некоторые работают круглыми сутками и без выходных. 

Комаровский считает, что врач не может оставить своих пациентов, как солдат не может убежать с поля боя. Но между ними все же есть разница, ведь медик подвергает опасности не только себя, но и своих близких.

По мнению Евгения Комаровского, с чистой совестью могут уволиться медики, входящие в группу риска: «Если вам за 60, если у вас ожирение, курение, гипертоническая болезнь, вы должны уходить. Юридически и морально никому не станет легче, если вы будете умирать рядом с вашими пациентами».

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Он добавил, что медики должны решить, смогут ли они пережить вспышку коронавируса, не возвращаясь домой, если медучреждение закроют на карантин, а также определиться, что для них медицина - просто работа или дело всей жизни.

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«Не надо предавать свои идеалы только потому, что ваш главный врач — негодяй. Просто потому, что он сидит, как мышь, и боится рот открыть, чтобы не получить втык от мэра, от губернатора», — сообщил доктор.

© Доктор Питер

Рубрики: Общество

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