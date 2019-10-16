Роддом №16 открылся после карантина по коронавирусу, 17-й - закрылся

В петербургском роддоме №17 временно приостановлен прием новых пациенток, сообщили в комитете по здравоохранению. Медучреждение закрыто на карантин, пациентов и работников проверяют на коронавирус. Нагрузку возьмет на себя роддом №16 - он открывается после двухнедельного карантина.

В Петербурге на 14-дневный карантин закрывается еще одно медучреждение - роддом № 17. Сотрудников и пациентов будут проверять на COVID-19, для новых поступающих прием закрыт «до особого распоряжения».

Как сообщили в комздраве, нагрузку возьмет на себя роддом №16, который был закрыт на карантин в начале апреля. Вчера была завершена полная дезинфекция, а уже сегодня медучреждение начинает работать в обычном режиме.

Напомним, в Петербурге зафиксировано 1083 заболевших коронавирусом, 5 умерли. В России COVID-19 выявили у 27 938 человек, 232 умерли.

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