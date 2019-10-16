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Главный инфекционист Минздрава рассказала, почему инкубационный период COVID-19 может затянуться

16:06, 16.04.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Считается, что инкубационный период COVID-19 длится 14 дней, но это не совсем так, рассказала главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. По ее словам, этот срок увеличивается, если заражение произошло от животного.

Главный инфекционист Минздрава рассказала, почему инкубационный период COVID-19 может затянуться

Сроки инкубационного периода коронавирусной инфекции могут быть увеличены, если заражение произошло от животного, сообщила главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

«Сегодня инкубационный период объявлен как 2 недели, но более продолжительный срок мы можем видеть при характерной передаче вируса непосредственно от животных», - цитируют врача РИА Новости.

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Напомним, в России коронавирус выявили у 27 938 человек, 232 умерли. В мире насчитывается более 2 млн заболевших, 134 686 умерли.

Рубрики: Инфекционные болезни

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