Леонид Рошаль: Мы подходим к пику распространения коронавирусной инфекции

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль считает, что Россия приближается к пику распространения коронавирусной инфекции. Он предложил увеличить количество тестов на определение вируса для медиков, а также заверил, что в больницах достаточно средств индивидуальной защиты.

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль рассказал, когда в России наступит пик распространения COVID-19. По его мнению, его можно ждать в ближайшее время.

«В плане прогноза - я не гадалка, я не специалист-инфекционист. Я просто доктор, я вижу эти цифры, которые есть. Думаю, что мы подходим к пику. То, что еще будут появляться люди, у которых может быть положительный тест - да, это еще могут. Но вот то, что мы делаем по подготовке к возможному дальнейшему развитию пандемии, делается правильно, делается фактически максимально», - цитируют Рошаля РИА Новости.

Он также предложил увеличить количество тестов для медиков. По его мнению, сдавать анализ нужно два раза в неделю. «Думаю, минимум два раза в неделю врачам, которые работают в этих стационарах, необходимо брать мазки. Но представляете, какая это огромная нагрузка на всю страну», - сказал врач, добавив, что такая возможность в России «пока есть».

Леонид Рошаль заверил, что у российских медиков есть необходимые средства индивидуальной защиты: «Когда я смотрю картинки из Америки, когда я смотрю картинки из Италии, Испании, и когда я вижу, как люди, врачи в халатах, говорят, нам нечем работать, что халатов нет, масок нет, защиты нет. Мир был не готов к этой ситуации. Мы выходим постепенно из этой ситуации. Во всяком случае, те учреждения, которые непосредственно сейчас перепрофилированы и работают в рамках коронавирусной инфекции, они обеспечены почти максимально».

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