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Елена Малышева назвала коронавирус «прекрасным» и «чудом чудесным»

12:58, 16.04.2020 / Верcия для печати / 2 комментария

Телеведущая Елена Малышева назвала коронавирус, от которого в России умерли более 200 человек, «чудом чудесным», поскольку он не опасен для маленьких детей. Малышева уверена, что патоген, распространяющийся по миру - не такая большая угроза для «популяционной безопасности».

Елена Малышева назвала коронавирус «прекрасным» и «чудом чудесным»

Телеведущая Елена Малышева провела прямой эфир в инстаграме, где отвечала на вопросы подписчиков. Не обошлось без обсуждения самой волнующей темы - коронавируса. Телеведущая поводов для паники не видит.

«Я и сейчас считаю, что этот вирус – чудо чудесное. Дети не умирают, не болеют, не попадают в реанимацию до 20 лет. Там находятся люди 70-80-90 лет – спросите у любого врача, это именно так», - сказала Малышева.

Она добавила, что смерти пожилых – нежелательный исход,  но с точки зрения популяционной безопасности он гораздо благоприятнее, чем высокая смертность среди детей.

Напомним, в России COVID-19 выявили у 27 938 человек, 232 умерли. В мире насчитывается более 2 млн заболевших, 134 686 умерли.

© Доктор Питер

Рубрики: Общество

2 комментария Оставить комментарий

"Адская нехватка респираторов и всего остального"-вот главное в её речи. Анастасию Васильеву в МВД за такое утверждение вызвали. А нехватка= реальность!!! Хватит врать, это безответственно, глупо и главное бесполезно, правда всплывёт.

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Надо же! А я ожидал чего то умного.

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