Елена Малышева назвала коронавирус «прекрасным» и «чудом чудесным»

Телеведущая Елена Малышева назвала коронавирус, от которого в России умерли более 200 человек, «чудом чудесным», поскольку он не опасен для маленьких детей. Малышева уверена, что патоген, распространяющийся по миру - не такая большая угроза для «популяционной безопасности».

Телеведущая Елена Малышева провела прямой эфир в инстаграме, где отвечала на вопросы подписчиков. Не обошлось без обсуждения самой волнующей темы - коронавируса. Телеведущая поводов для паники не видит.

«Я и сейчас считаю, что этот вирус – чудо чудесное. Дети не умирают, не болеют, не попадают в реанимацию до 20 лет. Там находятся люди 70-80-90 лет – спросите у любого врача, это именно так», - сказала Малышева.

Она добавила, что смерти пожилых – нежелательный исход, но с точки зрения популяционной безопасности он гораздо благоприятнее, чем высокая смертность среди детей.

Напомним, в России COVID-19 выявили у 27 938 человек, 232 умерли. В мире насчитывается более 2 млн заболевших, 134 686 умерли.

© Доктор Питер