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Александр Беглов: В больницы Петербурга подведут 20 км кислорода

12:09, 16.04.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий

Семь федеральных клиник Петербурга могут подключить к оказанию помощи пациентам с COVID-19. Но город продолжает разворачивать дополнительные инфекционные койки и в петербургских больницах. По словам губернатора Александра Беглова, для этого стационары надо обеспечить шлюзами для безопасного доступа к пациентам и провести туда около 20 км кислорода.

Петербург собирается увеличить количество инфекционных коек для пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией за счет федеральных клиник. Уже утвержден предварительный перечень, в котором 7 федеральных медицинских центров. Об этом губернатор города Александр Беглов сообщил на заседании Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией на территории Северо-Запада. Глава Петербурга заявил, что для перепрофилирования этих клиник, закупки оборудования и материалов потребуется федеральное финансирование. Но и в городских больницах тоже продолжают разворачивать дополнительные койки.

«Нормативы для инфекционных коечных мест жестче. Каждую больницу необходимо обеспечить шлюзами для безопасного доступа к пациентам, а также провести кислород. Необходимо провести около 20 км кислорода в эти больницы, и мы это делаем», - сказал губернатор.

© Доктор Питер

Рубрики: Инфекционные болезни, Медицинская власть

1 комментарий Оставить комментарий

кислород у нас уже в километрах измеряется...

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