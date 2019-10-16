Врач назвала заболевания, при которых нельзя есть имбирь

Имбирь считается одним из самых полезных продуктов, но при некоторых заболеваниях он может только навредить. Например, его лучше не есть пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, говорит диетолог Ольга Деккер.

Имбирь может плохо сказаться на состоянии слизистой желудка или других отделов желудочно-кишечного тракта, поэтому его лучше не есть пациентам с обострением заболеваний ЖКТ. Полностью отказаться от имбиря необходимо, если у вас диагностирована язва или гастрит. Об этом рассказала диетолог Ольга Деккер.

Кроме того, имбирь вряд ли поможет людям с недостатком белка в организме: «Белок доставляет все необходимые вещества, при его нехватке потребление любых полезных продуктов становится просто бессмысленным», - цитирует врача «АиФ».

Напомним, эксперты Всемирной организации здравоохранения опровергли слухи об эффективности имбиря при лечении коронавируса. «По всему миру ведутся испытания лекарств. Советую людям, у которых есть любимые способы лечения, такие как фенхель, имбирь или лимон, продолжать использовать их, поддерживать себя, но не утверждать без доказательств, что определенные средства могут лечить коронавирус. В настоящее время нет доказанного эффективного способа лечения коронавирусной инфекции», - сообщал директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.