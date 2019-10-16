Минздрав разрешил аптекам торговать масками, не зарегистрированными как медизделия

​Россияне смогут купить гигиенические маски в аптеках, сообщили в пресс-службе Минздрава. Как пояснили в ведомстве, их не нужно регистрировать в качестве медицинских изделий, а значит они быстрее дойдут до покупателя.

Минздрав и Росздравнадзор разрешили аптекам продавать гигиенические маски, которые сделаны в соответствии с техническими условиями, им не требуется государственная регистрация в качестве медизделий. Как пояснили в Минздраве, гигиенические маски, как и медицинские, используются в качестве барьерного средства для фильтрации воздуха. Они могут быть сделаны из текстильных материалов, трикотажа, нетканого материала.

Минздрав России и Росздравнадзором обратились в органы управления здравоохранением субъектов РФ с просьбой проинформировать аптеки о том, что они могут принимать на реализацию гигиенические маски.

© Доктор Питер