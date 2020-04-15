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Психологи объяснили, почему желание погулять может быть сильнее страха за свое здоровье

17:49, 15.04.2020 / Верcия для печати / 9 комментариев

Почему одни строго соблюдают режим самоизоляции, а другие готовы рискнуть здоровьем и даже жизнью ради прогулки или пикника с шашлыками. По мнению психологов, часто такое социально опасное поведение может быть связано с желанием контролировать свою жизнь и депрессией.

Психологи объяснили, почему желание погулять может быть сильнее страха за свое здоровье

Президент Российской ассоциации телефонной экстренной психологической помощи Андрей Камин считает, что иногда рискованное поведение может быть вызвано стадией шока у человека, когда он еще не успел до конца осознать опасность, но у него уже началась психологическая реакция на происходящее. Кроме этого, часто безразличие к собственной жизни может быть проявлением депрессии. При этом, антидепрессивное лечение, как говорит специалист, помогает такому человеку вернуть инстинкт самосохранения и страх за свою жизнь.

- Отсутствие инстинкта самосохранения – это не глупость, а проявление определенных расстройств, - сказал эксперт. 

По словам руководителя Службы помощи онкологическим больным "Ясное утро" Ольги Гольдман, рисковать здоровьем может и человек, который стремится контролировать свою жизнь, несмотря ни на что. Такое поведение бывает в том числе и у тех, кто страдает тяжелыми заболеваниями, когда они медлят обращаться к врачу.

«Мне говорят, что я должен что-то сделать, это значит, что я теряю контроль над своей жизнью. У меня такая болезнь, которую неизвестно, вылечат или нет. Но я хочу продолжать контролировать свою жизнь. Например, могу не слушаться – это мое решение», - поясняет мотивацию рискованного поведения Ольга Гольдман.

Как считает Ольга Гольдман, причины рискованного поведения могут быть разными, но зачастую просто слова о важности для человека, к примеру, соблюдать самоизоляцию не работают. По словам специалиста, чтобы они работали, каждый должен найти смысл это делать и сохранить свою жизнь, а он есть не у всех.

© Доктор Питер

Рубрики: Общество

9 комментариев Оставить комментарий

Всем психологам скоро придется, если есть образование, в больнички идти к больным с пневмонией, либо в курьеры-рабочие подаваться. Наконец-то эта "профессия" за бортом общественно-востребованных окажется.

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Это прежде всего уверенность в собственной безнаказанности и наплевательство на других. Быдло-шашлычники и мамаши, не знающиеyzg как своих чад развлекать.

Ответить

Это прежде всего уверенность в собственной безнаказанности и наплевательство на других. Быдло-шашлычники и мамаши, не знающиеyzg как своих чад развлекать.

Ответить

Это прежде всего уверенность в собственной безнаказанности и наплевательство на других. Быдло-шашлычники и мамаши, не знающиеyzg как своих чад развлекать.

Ответить

Это прежде всего уверенность в собственной безнаказанности и наплевательство на других. Быдло-шашлычники и мамаши, не знающиеyzg как своих чад развлекать.

Ответить

Наука (а тем более практика) не доказала, кто больше рискует - тот, кто сидит дома, или тот, кто гуляет и продолжает заниматься индивидуальным спортом, соблюдая дистанцию. Пример Австрии и Германии, которые снимают ограничения, доказательство эффективности второго пути. Тот, кто считает, что дома безопаснее, пусть соблюдает самоизоляцию, а тот, кто считает, что прогулка на свежем воздухе и физическая нагрузка (бег, ходьба) с соблюдением дистанции безопаснее, чем задохнуться дома, пусть гуляет. Патрули должны следить за тем, чтобы не собирались тусовки. А они будут с удовольствием "ловить" папу с ребенком или маму с коляской, чем разгонять подвыпивших гуляк. И уж тем более никакая самоизоляция не исправит бардак в наших медучреждениях. Какой смысл лежать с пневмонией в коридоре? Уж лучше остаться дома и получать видеоконсультации от врачей, как в Москве.

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По-моему, "эксперт" немного не в адеквате. У людей до 50 шансы заразиться (в Питере больны от силы несколько тысяч из 5+ миллионов, это доли процента, а с ними ещё надо поконтактировать), помноженные на шансы болеть в тяжёлой форме ничтожно малы. Так если рассуждать, то вообще выходить из дому не стоит, потому что можно попасть под машину, что даже сейчас, когда трафик 1-2 балла, куда более вероятно для непожилых людей, чем подхватить коронавирус и умереть от него. Я же правильно понимаю, что сама Ольга Гольдман всю свою жизнь занимается тем, что сидит под одеялом и даёт вот такие вот "экспертные" заключения, потому что у неё хорошо развит инстинкт самосохранения?

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Когда принуждают сидеть дома, по вентиляции которого гуляют запахи и бактерии из всех квартир подъезда, а привозящий еду курьер мог уже контактировать с десятком инфицированных - именно инстинкт самосохранения заставляет нарушать абсурдные запреты.

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Всё гораздо проще. Идите нафиг со своими страшилками, страхом и запугиванием. Информационный террор влияет не на всех, остались ещё те, кто к нему устойчив.

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