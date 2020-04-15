Психологи объяснили, почему желание погулять может быть сильнее страха за свое здоровье

Психологи объяснили, почему желание погулять может быть сильнее страха за свое здоровье17:49, 15.04.2020 / Верcия для печати / 9 комментариев
Почему одни строго соблюдают режим самоизоляции, а другие готовы рискнуть здоровьем и даже жизнью ради прогулки или пикника с шашлыками. По мнению психологов, часто такое социально опасное поведение может быть связано с желанием контролировать свою жизнь и депрессией.
Президент Российской ассоциации телефонной экстренной психологической помощи Андрей Камин считает, что иногда рискованное поведение может быть вызвано стадией шока у человека, когда он еще не успел до конца осознать опасность, но у него уже началась психологическая реакция на происходящее. Кроме этого, часто безразличие к собственной жизни может быть проявлением депрессии. При этом, антидепрессивное лечение, как говорит специалист, помогает такому человеку вернуть инстинкт самосохранения и страх за свою жизнь.
- Отсутствие инстинкта самосохранения – это не глупость, а проявление определенных расстройств, - сказал эксперт.
По словам руководителя Службы помощи онкологическим больным "Ясное утро" Ольги Гольдман, рисковать здоровьем может и человек, который стремится контролировать свою жизнь, несмотря ни на что. Такое поведение бывает в том числе и у тех, кто страдает тяжелыми заболеваниями, когда они медлят обращаться к врачу.
«Мне говорят, что я должен что-то сделать, это значит, что я теряю контроль над своей жизнью. У меня такая болезнь, которую неизвестно, вылечат или нет. Но я хочу продолжать контролировать свою жизнь. Например, могу не слушаться – это мое решение», - поясняет мотивацию рискованного поведения Ольга Гольдман.
Как считает Ольга Гольдман, причины рискованного поведения могут быть разными, но зачастую просто слова о важности для человека, к примеру, соблюдать самоизоляцию не работают. По словам специалиста, чтобы они работали, каждый должен найти смысл это делать и сохранить свою жизнь, а он есть не у всех.
© Доктор Питер
9 комментариев Оставить комментарий
Всем психологам скоро придется, если есть образование, в больнички идти к больным с пневмонией, либо в курьеры-рабочие подаваться. Наконец-то эта "профессия" за бортом общественно-востребованных окажется.
Это прежде всего уверенность в собственной безнаказанности и наплевательство на других. Быдло-шашлычники и мамаши, не знающиеyzg как своих чад развлекать.
Это прежде всего уверенность в собственной безнаказанности и наплевательство на других. Быдло-шашлычники и мамаши, не знающиеyzg как своих чад развлекать.
Это прежде всего уверенность в собственной безнаказанности и наплевательство на других. Быдло-шашлычники и мамаши, не знающиеyzg как своих чад развлекать.
Это прежде всего уверенность в собственной безнаказанности и наплевательство на других. Быдло-шашлычники и мамаши, не знающиеyzg как своих чад развлекать.
Наука (а тем более практика) не доказала, кто больше рискует - тот, кто сидит дома, или тот, кто гуляет и продолжает заниматься индивидуальным спортом, соблюдая дистанцию. Пример Австрии и Германии, которые снимают ограничения, доказательство эффективности второго пути. Тот, кто считает, что дома безопаснее, пусть соблюдает самоизоляцию, а тот, кто считает, что прогулка на свежем воздухе и физическая нагрузка (бег, ходьба) с соблюдением дистанции безопаснее, чем задохнуться дома, пусть гуляет. Патрули должны следить за тем, чтобы не собирались тусовки. А они будут с удовольствием "ловить" папу с ребенком или маму с коляской, чем разгонять подвыпивших гуляк. И уж тем более никакая самоизоляция не исправит бардак в наших медучреждениях. Какой смысл лежать с пневмонией в коридоре? Уж лучше остаться дома и получать видеоконсультации от врачей, как в Москве.
По-моему, "эксперт" немного не в адеквате. У людей до 50 шансы заразиться (в Питере больны от силы несколько тысяч из 5+ миллионов, это доли процента, а с ними ещё надо поконтактировать), помноженные на шансы болеть в тяжёлой форме ничтожно малы. Так если рассуждать, то вообще выходить из дому не стоит, потому что можно попасть под машину, что даже сейчас, когда трафик 1-2 балла, куда более вероятно для непожилых людей, чем подхватить коронавирус и умереть от него. Я же правильно понимаю, что сама Ольга Гольдман всю свою жизнь занимается тем, что сидит под одеялом и даёт вот такие вот "экспертные" заключения, потому что у неё хорошо развит инстинкт самосохранения?
Когда принуждают сидеть дома, по вентиляции которого гуляют запахи и бактерии из всех квартир подъезда, а привозящий еду курьер мог уже контактировать с десятком инфицированных - именно инстинкт самосохранения заставляет нарушать абсурдные запреты.
Всё гораздо проще. Идите нафиг со своими страшилками, страхом и запугиванием. Информационный террор влияет не на всех, остались ещё те, кто к нему устойчив.