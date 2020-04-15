Психологи объяснили, почему желание погулять может быть сильнее страха за свое здоровье

Почему одни строго соблюдают режим самоизоляции, а другие готовы рискнуть здоровьем и даже жизнью ради прогулки или пикника с шашлыками. По мнению психологов, часто такое социально опасное поведение может быть связано с желанием контролировать свою жизнь и депрессией.

Президент Российской ассоциации телефонной экстренной психологической помощи Андрей Камин считает, что иногда рискованное поведение может быть вызвано стадией шока у человека, когда он еще не успел до конца осознать опасность, но у него уже началась психологическая реакция на происходящее. Кроме этого, часто безразличие к собственной жизни может быть проявлением депрессии. При этом, антидепрессивное лечение, как говорит специалист, помогает такому человеку вернуть инстинкт самосохранения и страх за свою жизнь.

- Отсутствие инстинкта самосохранения – это не глупость, а проявление определенных расстройств, - сказал эксперт.

По словам руководителя Службы помощи онкологическим больным "Ясное утро" Ольги Гольдман, рисковать здоровьем может и человек, который стремится контролировать свою жизнь, несмотря ни на что. Такое поведение бывает в том числе и у тех, кто страдает тяжелыми заболеваниями, когда они медлят обращаться к врачу.

«Мне говорят, что я должен что-то сделать, это значит, что я теряю контроль над своей жизнью. У меня такая болезнь, которую неизвестно, вылечат или нет. Но я хочу продолжать контролировать свою жизнь. Например, могу не слушаться – это мое решение», - поясняет мотивацию рискованного поведения Ольга Гольдман.

Как считает Ольга Гольдман, причины рискованного поведения могут быть разными, но зачастую просто слова о важности для человека, к примеру, соблюдать самоизоляцию не работают. По словам специалиста, чтобы они работали, каждый должен найти смысл это делать и сохранить свою жизнь, а он есть не у всех.

© Доктор Питер