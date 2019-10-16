«Выделите 20 минут для беспокойства». Петербургские психотерапевты бесплатно помогают медикам, борющимся с коронавирусом

​Врач обязан спасать людей. А кто спасет его самого? Как справиться с колоссальным стрессом, в котором сейчас находятся медики, «Доктору Питеру» рассказали психотерапевты.

Гипноз-онлайн

Врачам по всему миру собирают средства индивидуальной защиты, чтобы уберечь их от вируса. Но как защитить медика от эмоционального и физического истощения, задались вопросом в Российской психотерапевтической ассоциации.

«Мы хотим поддержать в это непростое время тех, кто по долгу службы и призванию всегда поддерживает других», - говорят в ассоциации. Здесь начала работу специальная программа психологической помощи для сотрудников медицинских учреждений Петербурга, участвующих в борьбе с коронавирусной инфекцией. Все консультации бесплатные.

- Врачам сейчас не до походов к психологам и психотерапевтам, поэтому мы решили сами к ним прийти со своей помощью, - рассказала «Доктору Питеру» Светлана Хетрик, исполнительный директор Российской психотерапевтической ассоциации. - Мы проводим онлайн-консультации по скайпу, как индивидуальные, так и групповые. Это может быть и простой телефонный разговор. Ведь некоторым достаточно просто выговориться. В зависимости от запросов врачей, мы готовы предложить разные варианты психологической помощи.

По словам психотерапевтов, сейчас на фоне стресса медики могут не осознавать последствия. Посттравматический стрессовый синдром может «догнать» уже после окончания эпидемии. Поэтому главная задача — дать врачам набор нехитрых практик, которые помогут справиться в тяжелых ситуациях.

- К примеру, простое упражнение по гипнозу может занять пять минут, но в будущем избавить человека от большой проблемы, - говорит Светлана Хетрик.

Контакты врачей-психотерапевтов, готовых оказать бесплатную помощь медикам, можно найти здесь.

«Невроз ожидания боя»

Борьбу с коронавирусом сейчас многие сравнивают с войной. Врачи, если следовать военным ассоциациям, прикрывают собственными телами амбразуры — массово заражаются. В Петербурге 65 медиков заразились коронавирусом, что только добавляет нервозности в медицинской среде. Этот «военный» фон уже сказывается на психологическом состоянии медиков. В последние две недели на карантин из-за коронавируса переходит одна городская больница за другой. При этом пик эпидемии, по словам экспертов, еще впереди. Специалисты говорят о так называемом «неврозе ожидания боя», в котором находятся многие петербургские медики.

- Сейчас, на фоне пандемии, работа реаниматологов, инфекционистов, врачей приемных отделений, скорой помощи и многих других сопряжена с большим риском и проходит на фоне хронического стресса, - говорит Леонид Чутко, профессор, руководитель центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Бехтеревой РАН.

Пандемия обнажила немало проблем в российском здравоохранении. И, как оказалось, коронавирус может стать спусковым крючком для врачей, находящихся в последние годы в состоянии профессионального выгорания.

Недавние исследования показали, что выгорание поражает 30-90% медицинских работников. Наиболее высокие показатели выгорания были обнаружены у психиатров, онкологов и анестезиологов-реаниматологов. Оказалось, что чаще «выгорают» те, кого можно отнести к двум полярным категориям. Первая категория — это «умирающие вместе с каждым больным идеалисты», которые характеризуются полным растворением в пациенте, слабыми границами собственного «я», тревожные врачи. Вторая категория - «экономящие эмоции», склонные к эмоциональной холодности, слабо мотивированные, авторитарные, лишенные сочувствия к пациентам врачи.

- Проведенные нами исследования позволили выделить в структуре эмоционального выгорания несколько доминирующих клинических синдромов: астенический, психовегетативный, цефалгический, тревожно-фобический и синдром легких когнитивных нарушений, - рассказывает профессор Леонид Чутко. – Чаще всего это эстенический синдром (85% пациентов). Он проявляется в виде повышенной утомляемости и истощаемости, снижения способности к длительному умственному и физическому напряжению. Наряду с другими признаками астении, пациенты часто жалуются на эмоциональную лабильность, раздражительность, вспыльчивость. Тревожно-фобический синдром отмечается у 60% пациентов с синдромом эмоционального выгорания. Он проявляется в виде чувства неосознанного беспокойства, внутреннего напряжения, переживаний из-за прошедших или предстоящих событий, периодического или постоянного чувства страха или тревоги.

Секс, аутотренинг и бумажные самолетики

Коронавирус как главный источник стресса быстро убрать не получится, придется какое-то время мириться с новой реальностью, когда приходится круглосуточно жить в больнице на карантине, регулярно сдавать тесты на коронавирус и бояться заразиться, шить себе маски из подручных средств, учиться надевать противочумной костюм…

Профессор Леонид Чутко предлагает конкретные рекомендации, способные помочь врачам справиться со стрессом сегодня:

- Ключевой момент управления стрессом - его осознание. Не следует стыдиться своего состояния, чувствуя себя слабым.

- Важно, чтобы у человека была значимая жизненная цель. Чаще думайте о том, чем вы будете заниматься, когда пандемия закончится. Что вы измените в своей жизни?

- Не забывайте про секс, который, по словам знаменитого кардиохирурга Кристиана Барнарда, является самым эффективным способом борьбы со стрессом.

- Выделите 20 минут в день для беспокойства. В этот временной промежуток, оставшись в одиночестве, постарайтесь прокрутить в голове все беспокоящие вас мысли (можно несколько раз). Вы даже можете записать все, что вас беспокоит. Оцените уровень вашего беспокойства от 0 до 10 баллов. Когда же эти неприятные минуты закончатся, порадуйте себя чем-нибудь: сладостями, музыкой, фильмом.

- Для психической саморегуляции часто используются аутотренинг. Существует много вариантов таких тренировок. Вот одна из них: удобно усядьтесь в кресло, облокотившись на его спинку. Положите руки на переднюю поверхность своих бедер или на подлокотники. При этом ноги должны быть свободно расставлены. Сделайте по 3 раза глубокий вдох, с последующим очень медленным выдохом, а затем постарайтесь представить, что опустили руки в теплую воду. Вообразите себя на лоне природы. Представьте, как мягкий теплый бриз покачивает зеленые ветви деревьев. Услышьте, как где-то рядом журчит вода и поют птицы, перепархивая с ветки на ветку. Почувствуйте разные запахи, наполняющие воздух. Ощутите приятный солнечный свет, струящийся сквозь кроны деревьев.

- В качестве методики, снимающей эмоциональное напряжение, можно предложить написать на листках бумаги в блокноте о свои обидах, страхах, тревогах (о каждой проблеме на отдельном листке). А потом вырывать и сжигать по каждому листочку, или сделать из них самолетики и выпускать их из окна. - Если в момент сильного эмоционального напряжения хочется заплакать, то лучше уединиться и не сдерживать слезы.

- Упражнение «Маяк». Представьте маленький скалистый остров вдали от континента. На вершине острова – высокий, крепко поставленный маяк. Почувствуйте себя этим маяком. Он стоит так прочно, что даже сильные ветры, постоянно дующие на острове, не могут покачнуть вас. Днем и ночью, в хорошую и плохую погоду вы посылаете мощный поток света, служащий ориентиром для судов. У вас много энергии, вы в состоянии поддерживать постоянства вашего светлого луча. Этот луч скользит по океану, предупреждая мореплавателей о мелях и опасностях. Вы – символ безопасности для людей в море и на берегу. Ощутите внутренний источник света в себя – света, который никогда не угаснет.

Ирина Фигурина

© Доктор Питер