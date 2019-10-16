«Выделите 20 минут для беспокойства». Петербургские психотерапевты бесплатно помогают медикам, борющимся с коронавирусом

«Выделите 20 минут для беспокойства». Петербургские психотерапевты бесплатно помогают медикам, борющимся с коронавирусом09:39, 17.04.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Врач обязан спасать людей. А кто спасет его самого? Как справиться с колоссальным стрессом, в котором сейчас находятся медики, «Доктору Питеру» рассказали психотерапевты.
Гипноз-онлайн
Врачам по всему миру собирают средства индивидуальной защиты, чтобы уберечь их от вируса. Но как защитить медика от эмоционального и физического истощения, задались вопросом в Российской психотерапевтической ассоциации.
«Мы хотим поддержать в это непростое время тех, кто по долгу службы и призванию всегда поддерживает других», - говорят в ассоциации. Здесь начала работу специальная программа психологической помощи для сотрудников медицинских учреждений Петербурга, участвующих в борьбе с коронавирусной инфекцией. Все консультации бесплатные.
- Врачам сейчас не до походов к психологам и психотерапевтам, поэтому мы решили сами к ним прийти со своей помощью, - рассказала «Доктору Питеру» Светлана Хетрик, исполнительный директор Российской психотерапевтической ассоциации. - Мы проводим онлайн-консультации по скайпу, как индивидуальные, так и групповые. Это может быть и простой телефонный разговор. Ведь некоторым достаточно просто выговориться. В зависимости от запросов врачей, мы готовы предложить разные варианты психологической помощи.
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По словам психотерапевтов, сейчас на фоне стресса медики могут не осознавать последствия. Посттравматический стрессовый синдром может «догнать» уже после окончания эпидемии. Поэтому главная задача — дать врачам набор нехитрых практик, которые помогут справиться в тяжелых ситуациях.
- К примеру, простое упражнение по гипнозу может занять пять минут, но в будущем избавить человека от большой проблемы, - говорит Светлана Хетрик.
Контакты врачей-психотерапевтов, готовых оказать бесплатную помощь медикам, можно найти здесь.
«Невроз ожидания боя»
Борьбу с коронавирусом сейчас многие сравнивают с войной. Врачи, если следовать военным ассоциациям, прикрывают собственными телами амбразуры — массово заражаются. В Петербурге 65 медиков заразились коронавирусом, что только добавляет нервозности в медицинской среде. Этот «военный» фон уже сказывается на психологическом состоянии медиков. В последние две недели на карантин из-за коронавируса переходит одна городская больница за другой. При этом пик эпидемии, по словам экспертов, еще впереди. Специалисты говорят о так называемом «неврозе ожидания боя», в котором находятся многие петербургские медики.
- Сейчас, на фоне пандемии, работа реаниматологов, инфекционистов, врачей приемных отделений, скорой помощи и многих других сопряжена с большим риском и проходит на фоне хронического стресса, - говорит Леонид Чутко, профессор, руководитель центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Бехтеревой РАН.
Пандемия обнажила немало проблем в российском здравоохранении. И, как оказалось, коронавирус может стать спусковым крючком для врачей, находящихся в последние годы в состоянии профессионального выгорания.
Недавние исследования показали, что выгорание поражает 30-90% медицинских работников. Наиболее высокие показатели выгорания были обнаружены у психиатров, онкологов и анестезиологов-реаниматологов. Оказалось, что чаще «выгорают» те, кого можно отнести к двум полярным категориям. Первая категория — это «умирающие вместе с каждым больным идеалисты», которые характеризуются полным растворением в пациенте, слабыми границами собственного «я», тревожные врачи. Вторая категория - «экономящие эмоции», склонные к эмоциональной холодности, слабо мотивированные, авторитарные, лишенные сочувствия к пациентам врачи.
- Проведенные нами исследования позволили выделить в структуре эмоционального выгорания несколько доминирующих клинических синдромов: астенический, психовегетативный, цефалгический, тревожно-фобический и синдром легких когнитивных нарушений, - рассказывает профессор Леонид Чутко. – Чаще всего это эстенический синдром (85% пациентов). Он проявляется в виде повышенной утомляемости и истощаемости, снижения способности к длительному умственному и физическому напряжению. Наряду с другими признаками астении, пациенты часто жалуются на эмоциональную лабильность, раздражительность, вспыльчивость. Тревожно-фобический синдром отмечается у 60% пациентов с синдромом эмоционального выгорания. Он проявляется в виде чувства неосознанного беспокойства, внутреннего напряжения, переживаний из-за прошедших или предстоящих событий, периодического или постоянного чувства страха или тревоги.
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Секс, аутотренинг и бумажные самолетики
Коронавирус как главный источник стресса быстро убрать не получится, придется какое-то время мириться с новой реальностью, когда приходится круглосуточно жить в больнице на карантине, регулярно сдавать тесты на коронавирус и бояться заразиться, шить себе маски из подручных средств, учиться надевать противочумной костюм…
Профессор Леонид Чутко предлагает конкретные рекомендации, способные помочь врачам справиться со стрессом сегодня:
- Ключевой момент управления стрессом - его осознание. Не следует стыдиться своего состояния, чувствуя себя слабым.
- Важно, чтобы у человека была значимая жизненная цель. Чаще думайте о том, чем вы будете заниматься, когда пандемия закончится. Что вы измените в своей жизни?
- Не забывайте про секс, который, по словам знаменитого кардиохирурга Кристиана Барнарда, является самым эффективным способом борьбы со стрессом.
- Выделите 20 минут в день для беспокойства. В этот временной промежуток, оставшись в одиночестве, постарайтесь прокрутить в голове все беспокоящие вас мысли (можно несколько раз). Вы даже можете записать все, что вас беспокоит. Оцените уровень вашего беспокойства от 0 до 10 баллов. Когда же эти неприятные минуты закончатся, порадуйте себя чем-нибудь: сладостями, музыкой, фильмом.
- Для психической саморегуляции часто используются аутотренинг. Существует много вариантов таких тренировок. Вот одна из них: удобно усядьтесь в кресло, облокотившись на его спинку. Положите руки на переднюю поверхность своих бедер или на подлокотники. При этом ноги должны быть свободно расставлены. Сделайте по 3 раза глубокий вдох, с последующим очень медленным выдохом, а затем постарайтесь представить, что опустили руки в теплую воду. Вообразите себя на лоне природы. Представьте, как мягкий теплый бриз покачивает зеленые ветви деревьев. Услышьте, как где-то рядом журчит вода и поют птицы, перепархивая с ветки на ветку. Почувствуйте разные запахи, наполняющие воздух. Ощутите приятный солнечный свет, струящийся сквозь кроны деревьев.
- В качестве методики, снимающей эмоциональное напряжение, можно предложить написать на листках бумаги в блокноте о свои обидах, страхах, тревогах (о каждой проблеме на отдельном листке). А потом вырывать и сжигать по каждому листочку, или сделать из них самолетики и выпускать их из окна. - Если в момент сильного эмоционального напряжения хочется заплакать, то лучше уединиться и не сдерживать слезы.
- Упражнение «Маяк». Представьте маленький скалистый остров вдали от континента. На вершине острова – высокий, крепко поставленный маяк. Почувствуйте себя этим маяком. Он стоит так прочно, что даже сильные ветры, постоянно дующие на острове, не могут покачнуть вас. Днем и ночью, в хорошую и плохую погоду вы посылаете мощный поток света, служащий ориентиром для судов. У вас много энергии, вы в состоянии поддерживать постоянства вашего светлого луча. Этот луч скользит по океану, предупреждая мореплавателей о мелях и опасностях. Вы – символ безопасности для людей в море и на берегу. Ощутите внутренний источник света в себя – света, который никогда не угаснет.
Ирина Фигурина
© Доктор Питер
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