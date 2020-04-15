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Леонид Рошаль: Надо срочно ужесточить противоэпидемиологические меры в больницах, оказывающих экстренную медпомощь

15:09, 15.04.2020 / Верcия для печати / 3 комментария

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль призвал срочно ужесточить противоэпидемиологические мероприятия в больницах, оказывающих экстренную медицинскую помощь. По его мнению, это сдержит распространение коронавирусной инфекции в России.

Леонид Рошаль: Надо срочно ужесточить противоэпидемиологические меры в больницах, оказывающих экстренную медпомощь
Фото: скриншот

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в российских больницах, где пациентам оказывают экстренную помощь, нужно усилить противоэпидемиологические мероприятия. Об этом сообщил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

«Это относится и к медицинскому, и не к медицинскому персоналу. Лечебные учреждения должны разработать конкретный план и неукоснительно исполнять его, пересмотреть пути движения пациентов, создать «чистые» и «грязные» зоны, обеспечить действенную индивидуальную защиту персонала, исследования на коронавирус всех сотрудников минимум два раза в неделю, включая работников охраны, и  каждого поступающего в стационар больных. Каждого поступающего больного необходимо расценивать как потенциального носителя коронавирусной инфекции», - рассказал Леонид Рошаль. 

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Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что 55% из 74 вспышек коронавирусной инфекции в регионах произошли в больницах: «Сегодня у нас из 74 очагов 55% - это очаги в лечебных учреждениях, к сожалению, но здесь мы тоже активно работаем с тем, чтобы не нарушить и работу лечебных учреждений, и вместе с тем обеспечить безопасность».

Как сообщал «Доктор Питер», в России зафиксировано 24 490 случаев заражения коронавирусом, 198 пациентов умерли. В Петербурге выявили 929 заболевших, 5 умерли.

© Доктор Питер

Рубрики: Медицинская власть, Общество

3 комментария Оставить комментарий

Уважаю Рошаля, но полтора месяца эпидемии для медицины СПб в лице комитета здравоохранения по хрену?

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Сильно ужесточать не надо. Нужны респираторы высокого уровня защиты и отладка режима стирки формы сотрудников СМП по хирургическому стандарту (в конце каждой смены). И надо вернуться к корням и истокам. Средневековые противочумные костюмы с клювом и красными окулярами- самые действенные.

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правильная мысль, хотя очень запоздалая. В инфекционке делать красные и зеленые зоны с шлюзовыми для переодевания, кварцевание био-отходов и пр.

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