Врач рассказал, как заподозрить COVID-19 еще до появления кашля и температуры

Если у вас нет типичных симптомов коронавирусной инфекции, например, кашля, высокой температуры и ощущения сдавленности в груди, но вы вдруг перестали чувствовать запахи, лучше обратиться к врачу. По словам доцента кафедры отоларингологии и хирургии медицинского факультета Университета Цинциннати Ахмада Седагата, потеря обоняния может быть первым признаком заражения.

Полная или частичная аносмия (потеря обоняния) без заложенности носа может быть самым первым признаком инфицирования COVID-19, считает доцент кафедры отоларингологии и хирургии медицинского факультета Университета Цинциннати Ахмад Седагат. При этом других признаков заболевания может не быть.

«Коронавирус не проявляется типичным при простуде насморком и заложенностью носа. Поэтому его легко отличить от сезонной аллергии. А вот если возникли проблемы с обонянием, следует обратиться к специалистам. Даже если не появились другие характерные симптомы коронавируса — сухой кашель, высокая температура и так далее», — цитирует врача издание Eurekalert.

К такому выводу Ахмад Седагат пришел, изучив результаты нескольких десятков исследований, посвященных коронавирусу. Так, в одной из работ у группы из 55 пациентов, потерявших обоняние, в 94% случаев был подтвержден COVID-19.

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