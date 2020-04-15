Врач объяснил, у кого коронавирусная инфекция проходит без симптомов

Врач объяснил, у кого коронавирусная инфекция проходит без симптомов09:43, 15.04.2020 / Верcия для печати / 4 комментария
Пациенты с бессимптомным течением коронавирусной инфекции не лечатся и не обращаются к врачу, но при этом заражают других. Сейчас они - главная проблема, связанная с распространением COVID-19, говорит заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергей Авдеев.
«Человек с бессимптомным течением коронавируса, безусловно, может заразить других людей. Сегодня это главная проблема», - рассказал заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергей Авдеев.
По словам врача, чаще всего бессимптомными носителями коронавируса становятся молодые, здоровые и крепкие люди. Это же касается и детей - они реже заражаются, легче переносят инфекцию, достаточно часто у них нет никаких симптомов.
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А вот пожилые или пациенты с хроническими заболеваниями входят в группу риска по тяжелому течению коронавирусной инфекции, пишут РИА Новости.
«Определить наличие коронавируса при бессимптомном течении можно, только сдав анализ, при этом только в той фазе, когда вирус размножается. Если данная фаза прошла, то человек может узнать, что переболел коронавирусом, только пройдя тест на выявление антител», - сказал Сергей Авдеев.
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Бессимптомное течение болезни или всё же ложноположительные тесты?
Тест если ложноположительный, то врач естественно нахмурит лоб и скажет "бессимптомная форма". А человеку клеймо ни за что ни про что.
Нет не ложноположительные а именно латентная форма течения заболевания.Очень часто встречаются такие формы и особенно у тех людей у кого хороший иммунитет.
Человек с хорошим иммунитетом и без симптомов - враг общества?
Так и было задумано природой, тело умеет бороться с вирусами и бактериями, это эволюцией выработано, но человек же не бережет своё здоровье, ест всякий мусор промышленный, отсюда и все болячки - диабет, высокое давление, ожирение, проблемы с сосудами, дыханием, дерьмовый иммунитет!
И почему-то главный враг те - кто болеет так, как и должно болеть здоровое тело.
Пора уже наверное вложиться средствами на массовое тестирование населения? Это здорово облегчит жизнь стране, позволит не обрушить экономику, убережет более хилых граждан с плохим здоровьем.