Врач объяснил, у кого коронавирусная инфекция проходит без симптомов

Пациенты с бессимптомным течением коронавирусной инфекции не лечатся и не обращаются к врачу, но при этом заражают других. Сейчас они - главная проблема, связанная с распространением COVID-19, говорит заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергей Авдеев.

«Человек с бессимптомным течением коронавируса, безусловно, может заразить других людей. Сегодня это главная проблема», - рассказал заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергей Авдеев.

По словам врача, чаще всего бессимптомными носителями коронавируса становятся молодые, здоровые и крепкие люди. Это же касается и детей - они реже заражаются, легче переносят инфекцию, достаточно часто у них нет никаких симптомов.

А вот пожилые или пациенты с хроническими заболеваниями входят в группу риска по тяжелому течению коронавирусной инфекции, пишут РИА Новости.

«Определить наличие коронавируса при бессимптомном течении можно, только сдав анализ, при этом только в той фазе, когда вирус размножается. Если данная фаза прошла, то человек может узнать, что переболел коронавирусом, только пройдя тест на выявление антител», - сказал Сергей Авдеев.