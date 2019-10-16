Биологи: Ген, отвечающий за развитие рака, может запускать регенерацию сердца

Группа международных ученых выяснила, что один из генов, отвечающих за развитие злокачественных опухолей, может запускать регенерацию клеток сердца.

На протяжении нескольких лет биологи из Великобритании, Италии и Австралии изучали экспрессию генов, провоцирующих развитие рака. В ходе работы они обнаружили, что если один из них сделать сверхактивным и функциональным в сердце мышей, он запускает процессы регенерации. Речь идет о гене под названием Myc.

«Ученые давно пытаются заставить клетки сердца размножаться, но ни один из современных методов лечения болезней сердца не способен обратить вспять дегенерацию сердечной ткани. Все они только замедляют прогрессирование заболевания. Теперь мы обнаружили такой способ», — сообщила руководитель исследования доктора Кэтрин Уилсон.

Исследования проводились на мышах. Ученые пояснили, что клеточный цикл, посредством которого клетки делают копии себя, контролируется в клетках млекопитающих. Злокачественные опухоли развиваются, когда клетки начинают бесконтрольно размножаться, ген Myc играет ключевую роль в этом процессе. Ученые стараются отключить или просто контролировать ген, но в новом исследовании они сделали Myc гиперактивным. Так что в печени и легких подопытных мышей клетки начали размножаться необычайно быстро.

Тогда ученые попробовали воспроизвести тот же эффект на клетках сердца. Сначала специалисты не смогли добиться результата. Позже они выяснили, что управляемая активность Myc в клетках сердечной мышцы мышей зависит от уровня белка Cyclin T1, который вырабатывается в клетках геном Ccnt1. Когда ученые добавили Cyclin T1 в клетки с гиперактивным Myc, они начали реплицироваться.

«Когда эти два гена были совместно сверхэкспрессированы в клетках сердечной мышцы взрослых мышей, мы увидели обширную репликацию клеток, что привело к значительному увеличению числа клеток сердечной мышцы», — рассказала Уилсон.

Ученые напомнили, что после сердечного приступа сердце взрослого пациента может потерять до одного миллиарда кардиомиоцитов — клеток сердечной мышцы. Эти клетки не заменяются и не восстанавливаются.

«Неспособность сердца к самовосстановлению является значительной неудовлетворенной клинической потребностью. Мы обнаружили, что даже когда Myc включен в сердце, не существует инструментов, чтобы заставить его работать. Это может быть одной из причин, по которой рак сердца очень редко встречается. Теперь мы знаем, чего не хватает, мы можем добавить это и заставить клетки размножаться», - рассказала исследователь.