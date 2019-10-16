Минздрав: Самолечение гидроксихлорохином может привести к смерти

В обновленных временных рекомендациях Минздрава перечислены симптомы коронавирусной инфекции, а также препараты, которые нужно применять при лечении COVID-19. Но Минздрав предупреждает: заниматься самолечением нельзя. Уже зарегистрированы случаи смерти пациентов, принимавших противомалярийное лекарство гидроксихлорохин без врачебного назначения и наблюдения.

Напомним, Минздрав с группой ведущих российских ученых и клиницистов разработал новые временные рекомендации для медработников по лечению COVID-19. В них говорится, что медики должны рассматривать любой случай ОРВИ вне зависимости от анамнеза как возможное проявление коронавирусной инфекции.

Согласно документу, врача должно насторожить любое проявление острой респираторной инфекции: температура тела выше 37,5 градусов, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO2) ≤ 95%, боль в горле, насморк.

В лечении ведомство рекомендует применять противомалярийные препараты хлорохин и гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир («Калетра)», азитромицин, ремдесивир (противовирусное лекарство, использовалось для лечения пациентов с вирусом Эбола), фавипиравир (был создан для лечения гриппа) и даже "Арбидол".

Однако у этих лекарств есть риск развития нежелательных побочных эффектов, принимать их без назначения врача запрещено. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на министерство здравоохранения, зарегистрированы случаи смерти пациентов при самолечении гидроксихлорохином.

Об этом сообщал и Директор Института молекулярной биологии (IMBB) Национального института здоровья Университета Филиппин Эдсел Салвана (Edsel Salvana).

«Пожалуйста, не принимайте гидроксихлорохин (плакенил) с азитромицином для лечения COVID-19, пока их не пропишет доктор. Оба лекарства воздействуют на сердечный ритм и могут привести к аритмии и преждевременной смерти, особенно если вы принимаете еще и другие препараты или у вас есть болезни сердца», — написал Салвана в своем твиттере.

© Доктор Питер