Александровская больница выходит из карантина и начинает принимать только пациентов с COVID-19

Александровская больница сегодня-завтра выйдет из карантина. И практически сразу начнет принимать пациентов с коронавирусом, рассказал «Доктору Питеру» главврач Юрий Линец.

В двухнедельной изоляции в Александровской больнице прожили более 300 сотрудников и 700 пациентов. Выход из карантина займет пару дней.

Огромная клиника, по распоряжению петербургского комитета по здравоохранению, с 14 апреля перепрофилируется на лечение пациентов, инфицированных COVID-19. Сюда же будут привозить всех с подозрением на коронавирусную инфекцию, в первую очередь это касается горожан с симптомами пневмонии.

Со вторника по распоряжению комздрава должна быть полностью готова на прием пациентов с COVID-19 и Покровская больница. Впрочем, стационар фактически уже перешел «в режим работы инфекционного изолятора с круглосуточным пребыванием персонала и соблюдением строгого противоэпидемического режима», как и предписывает комздрав.

В Покровской больнице после того, как были подтверждены 6 случаев заражения коронавирусом, на карантин было закрыто несколько отделений — травматология, лор, кардиология, реанимация. Сейчас в сети появилась карта «грязных» и «чистых» зон больницы. По словам врачей, каждый этаж больницы поделен на две части — потенциально «зараженную» и «чистую» от коронавируса. Так врачи пытаются уменьшить риски инфицирования, как себя, так и пациентов. Медики Покровской больницы по-прежнему нуждаются в средствах защиты — респираторах, очках, высоких бахилах, перчатках… После громкого выступления медперсонала, рассказавших о нехватке медицинских масок, в стационар были привезены защитные костюмы и профессиональные респираторы. Но их оказалось недостаточно. В распоряжении комздрава, кстати, отдельный абзац посвящен тому, что Александровская и Покровская больницы должны иметь «запас лекарственных препаратов, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты, специального медицинского оборудования».

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