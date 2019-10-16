В Петербурге снижается заболеваемость гриппом, а пневмонией - растет

С 6 апреля по 12 апреля в Петербурге зарегистрировано 32 506 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что ниже уровня прошлой недели на 28,2%, сообщили в Роспотребнадзоре.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге находится на неэпидемическом уровне, сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, на 15 неделе (с 6 апреля по 12 апреля) было зарегистрировано 32 506 случаев ОРВИ, что на 28,2% меньше, чем на прошлой неделе.

Заболеваемость взрослых - на уровне значений эпидемического порога, детей до 2 года лет - ниже эпидпорога на 58,6%, детей 3-6 лет – на 63,2%, а 7-14 лет – на 61,6%.

За три месяца 2020 года зарегистрированы 6 224 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония», что на 20% выше уровня аналогичного периода 2019 года. Так, в январе было выявлено 1 731 случаев заболевания, в феврале - 1 777, март - 2 716. С 6 по 12 апреля зарегистрировано 624 случая с предварительным диагнозом «пневмония».

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