Россияне смогут оформить больничный на другого человека

Жители России смогут оформить больничный через портал госуслуг на другого человека. Для этого нужно в письменной форме оформить согласие на открытие больничного и приложить сканированную копию.

Россияне смогут подать заявление на дистанционное оформление больничного на другого человека. Сделать это можно будет через портал госуслуг. Причем, человек, на которого оформляется больничный, может быть даже не зарегистрирован на портале, рассказали в Минкомсвязи.

В ведомстве напомнили, что с 20 марта по 1 июля 2020 года в России действует новый порядок оформления больничных. Через Единый портал госуслуг дистанционно больничный могут оформить вернувшиеся из-за границы работающие россияне и проживающие с ними.

Чтобы оформить документ, к электронному заявлению нужно приложить копии страниц загранпаспорта с отметкой о последнем пересечении границы и электронный билет на поезд (самолет) или его копию, если в загранпаспорте нет отметки о пересечении границы. При заполнении заявления за другого человека необходимо в простой письменной форме оформить согласие на открытие больничного и приложить скан.

Эти данные автоматически передаются в Фонд социального страхования (ФСС). В течение двух рабочих дней электронный больничный будет загружен в личный кабинет на Едином портале госуслуг. Также ФСС направит информацию об оформлении больничного работодателю.

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