Пациентку с «контактом по COVID-19» выписали из Госпиталя для ветеранов войн, а потом с этим же COVID госпитализировали

70-летнюю пациентку с температурой выписали домой из реабилитационного медцентра Госпиталя для ветеранов войн, не сообщив, что у нее был контакт с носителем Cоvid-19. О том, что «опасный контакт» случился, она узнала уже в кругу семьи, когда пришел положительный тест на коронавирус. В деталях этой истории разбирался «Доктор Питер».

Реабилитационный медицинский центр на проспекте Елизарова, 32, в начале недели срочно распустил всех своих пациентов по домам. Это в основном пожилые люди, получавшие восстановительное лечение после сложных операций. Программу реабилитации многим пришлось завершить досрочно из-за эпидемии — центр (бывшая ГБ №23) входит в состав Госпиталя ветеранов войн на Народной, который перепрофилировали на прием пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Госпиталю требовались свободные койки, поэтому «неопасных» пациентов отправили домой, правда, предварительно взяв у них тест на коронавирус.

Среди них была и 70-летняя Мария Ивановна (имя изменено). С 16 марта пенсионерка проходила реабилитацию после операции по замене тазобедренного сустава. Из больницы никуда не выходила, находилась круглосуточно в палате с другими пациентами.

- Маму должны были выписать 13 апреля, - рассказала «Доктору Питеру» Ольга, дочь Марии Ивановны. - В этот понедельник она позвонила мне и сказала, что всех срочно выписывают 7 апреля. У мамы к тому времени уже неделю была небольшая температура 37,3-37,5, но лечащий врач сказал, что это обычное дело после операции. Мол, такая температура может держаться вообще в течение полугода. Маму я из реабилитационного центра забрала и привезла домой.

Уже дома, на следующий день после выписки, Мария Ивановна внимательно изучила эпикриз, который ей дали в клинике, и с удивлением обнаружила, что тест на коронавирус у нее был взят в связи «с контактом Covid-19»! Женщина провела в реабилитационном центре три недели, общаясь в основном с соседками по палате и медперсоналом.

- Я тут же позвонила в нашу 120-ю поликлинику Красногвардейского района, - рассказывает Ольга. - Пришел врач-терапевт, которая почему-то никак не отреагировала на информацию о том, что у мамы был контакт с носителем коронавирусной инфекции. Температуру, которая не снизилась и дома, врач объяснила возможным воспалительным процессом в ноге, отметила, что и коронавирус исключать не стоит. На этом визит закончился.

Только на третий день после выписки, 9 апреля Марии Ивановне позвонили из клиники и сообщили: тест на Сovid-19 положительный. В тот же день у женщины поднялась температура до 39 градусов, и в ночь на 10 апреля ее, наконец, госпитализировали в закрытое инфекционное отделение Госпиталя ветеранов войн на Народной улице…Растерянные родственники остались дома — гадать, заразились они коронавирусом или нет.

-Власти требуют соблюдать режим самоизоляции, а в итоге я с мужем, возможно, уже заразились и заразили других. Муж работает на хлебозаводе, ездит на работу каждый день, - говорит Ольга. - Только 10 апреля у нас взяли тесты на коронавирус, сказали, ждать два дня. Меня возмущает эта ситуация — со всех сторон нам кричат, чтобы мы сидели дома. И в это же время из больницы выписывают пожилую женщину с температурой, имевшую контакт с инфицированным, и при этом ни слова нам сказано не было.

Вопросов к администрации Госпиталя ветеранов война, в структуру которого входит реабилитационный медцентр, много. Почему клиника, зная об «опасном контакте», выписала 70-летнюю женщину, не предупредив ни ее, ни родственников о потенциальной угрозе? Почему ее вообще отпустили домой, не дождавшись результатов тестов? Тем более, что койки освобождали как раз для пациентов с подозрением на Covid-19, Мария Ивановна по всем параметрам подходила под эту категорию — тут вам и контакт, и подозрительная температура, и возраст группы риска…

Но получить ответы на вопросы не удалось. Главный врач госпиталя Максим Кабанов отказался комментировать эту историю по телефону и пригласил корреспондента «Доктора Питера» приехать в стационар лично. Напомним, клиника специализируется на лечении пациентов, инфицированных новым коронавирусом, или с подозрением на инфицирование. Похоже, в клинике своеобразно относятся к призывам властей, адресованным петербуржцам: избегать контактов с другими людьми, соблюдать режим самоизоляции, запретить посторонним посещение больниц.

Ирина Фигурина

© Доктор Питер