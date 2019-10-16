Онколог НМИЦ им. Петрова: Лечение рака не повышает риск заболеть коронавирусной пневмонией

Лечить или не лечить пациентов с онкологическими заболеваниями во время эпидемии COVID-19? Петербургские онкологи проанализировали предыдущую заболеваемость опасными коронавирусами и сделали вывод: лечить.

Пациенты с диагнозом «рак» сомневаются, надо ли откладывать противоопухолевое лечение из-за пандемии коронавируса. Оно серьезно ослабляет иммунитет, а значит, повышает риск заболеть тяжелой формой COVID-19. Врачи НМИЦ онкологии им. Петрова призывают продолжать терапию. По мнению Светланы Кулевой, главного детского онколога Петербурга, заведующей детским онкологическим отделением НМИЦ, шансов заболеть коронавирусной пневмонией у пациентов с онкологическими заболеваниями не больше, чем у всех остальных. А у детей до 12 лет независимо от их иммунного статуса, по имеющимся данным,пневмония вообще не развивается. Такие выводы эксперт сделала, изучив предыдущие вспышки смертельных коронавирусных инфекций (SARS и MERS), а также последние данные о COVID-19 у пациентов, получающих химио- и иммуносупрессивную (подавляющую иммунитет) терапию.

Ослабленный иммунитет - не фактор риска?

Так, в 2002-2003 годах в мире произошла вспышка атипичной пневмонии, вызванной одним из штаммов коронавируса (SARS-CoV). Тогда общее число заразившихся в более чем 30 странах превысило 8 тысяч человек (8096), погибли 774 (летальность 9,5%). При этом, по словам Светланы Кулевой, ни одного летального исхода у пациентов, получавших иммуносупрессивную терапию, зафиксировано не было. Факторами риска инфицирования признали контакт с больным, пожилой возраст, мужской пол и наличие сопутствующих заболеваний. По словам эксперта НМИЦ онкологии, в целом у 48 детей до 12 лет были диагностированы минимальные симптомы инфекции - лихорадка, кашель, насморк, при этом ни один случай заражения ребенка не сопровождался дыхательными нарушениями и не потребовал искусственной вентиляции легких.

Ослабленный иммунитет не был включен в список факторов риска и при вспышке опасного ближневосточного респираторного синдрома, вызванного другим штаммом коронавируса (MERS-CoV). Он убил 35% заразившихся. К концу февраля 2018 года в ВОЗ было зарегистрировано 2182 случая заражения MERS-CoV в 27 странах (большинство в Саудовской Аравии), погибли 779 человек. Факторами риска называли те же пожилой возраст, мужской пол и наличие сопутствующих заболеваний (ожирение, диабет, хронические болезни сердца, легочные и почечные заболевания).

«Анализ опубликованных данных показывает, что иммуносупрессия у людей любого возраста не является фактором риска при тяжелых коронавирусных инфекциях. А отсутствие летальных исходов у пациентов после трансплантации печени и химиотерапии и имеющих глубокую миелосупрессию (уменьшение количества образующихся в костном мозге клеток крови), доказывает постулат иммунотолерантности этих больных к семейству вирусов Coronaviruses», - говорит Светлана Кулева.

Ни одного случая пневмонии после пересадки печени

По словам Светланы Кулевой, в СМИ часто цитируется научная статья в журнале Lancet Oncology, где рассматриваются случаи тяжело протекающей коронавирусной инфекции у 18 онкологических пациентов. Её авторы приходят к выводу, что в период пандемии надо отложить противоопухолевое лечение, так как оно вызывает иммуносупрессию (подавление иммунитета). Светлана Кулева считает, что исследователи недооценили другие факторы риска у рассматриваемых онкологических пациентов, инфицированных коронавирусом, - пожилой возраст, заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет.

«Делать выводы на основании этой статьи не имеет смысла, так как, во-первых, анализу подверглись только тяжелые формы инфекции; удельный вес бессимптомных носителей, легко- и среднетяжелой форм не представлен. Во-вторых, выборку в 18 больных нельзя назвать репрезентативной. В-третьих, 12 из 18 исследуемых пациентов не получали иммунносупрессивной терапии (им выполнен в разные сроки только оперативный этап лечения). Группа онкологических пациентов оказалась более «тяжелой» со средним возрастом 63 года (средний возраст «неонкологической» выборки составил 49 лет) и более частым статусом курильщика»,- говорит онколог.

Как рассказала онколог, предварительный опыт в Бергамо (Италия), где около 700 детей получали иммуносупрессивную терапию после пересадки печени (3 из них в последние два месяца), также показывает, что ни у одного из пациентов не развилась пневмония. Даже несмотря на то, что у трех детей было подтверждено заражение SARS-CoV2.

«Во многих источниках, касающихся COVID-19 и онкологического статуса пациента, нет полной информации о факторах риска вирусного заражения. И, вероятнее всего, смерти связаны не с онкологическим заболеванием и его лечением, а именно, с возрастом и наличием сопутствующих хронических заболеваний у инфицированного», - заключает Светлана Кулева

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