Частные клиники просят внести их в список пострадавших от Covid-2019

Представители частных медучреждений обратились к российскому правительству с просьбой внести их в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Они сообщили, что на работе клиник сказались не только нерабочие недели, но и перевод пожилых россиян на карантин.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень отраслей экономики, которые сильнее всего пострадали от эпидемии коронавируса. В список вошло девять сфер: авиаперевозки, культура, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, туризм, гостиничный бизнес, общепит, организации дополнительного образования, компании по организации конференций и выставок и компании, предоставляющие бытовые услуги (ремонт, стирка, химчистка, парикмахерские и салоны красоты).

Частные медицинские клиники попросили правительство расширить перечень и внести в него их деятельность, пишет ТАСС.

Представители клиник сообщили, что на их работу повлияли нерабочие недели, объявленные президентом, необходимость россиян в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции, а также временный запрет на оказание плановой медицинской помощи.

Кроме того, из-за распространения коронавируса многие частные клиники закупили дополнительную технику и средства индивидуальной защиты для медиков. При этом после установления режима обязательной самоизоляции посещаемость негосударственных клиник снизилась на 90%.

«Большинство клиник сокращают или полностью останавливают деятельность. Пациенты отменяют приемы и оперативные вмешательства, что приводит к катастрофическому снижению объема медицинских услуг. В результате невозможно исполнить свои обязательства перед контрагентами, партнерами, а главное, перед медработниками, что приведет к невыполнению указа президента о сохранении рабочих мест и выплате заработной платы в нерабочие дни», - говорится в письме.

Подпись в обращении к правительству поставили представители «Опоры России», Национальной ассоциации негосударственных медицинских организаций, Ассоциации стоматологических организаций и медицинских работников, Союза медицинских организаций «Медсоюз», а также крупных частных клиник.

В «Опоре России» добавили, что по итогам прошлого года рынок коммерческой медицины составил более 700 млрд рублей. Всего в стране было зарегистрировано 30 тысяч негосударственных медицинских организаций, в которых работают более 500 тысяч работников. По оценкам экспертов, убытки частных клиник по зарплатам составят более 15 млрд рублей в месяц.