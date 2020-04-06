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Роскачество нашло пельмени с сальмонеллой и кишечной палочкой

10:29, 06.04.2020 / Верcия для печати / 2 комментария

Специалисты Роскачества проверили семь популярных торговых марок пельменей. Нарушения нашли во всех образцах.

Роскачество нашло пельмени с сальмонеллой и кишечной палочкой
Фото: pixabay

Роскачество проверило пельмени семи торговых марок, которые продаются в российских магазинах. Оказалось, что нарушения есть во всех образцах.

Так, в пельменях «Белорусские», «Бульмени», «Ложкарев», «Останкинские традиционные пельмени», «Сибирская коллекция», «Стародворье» и «Цезарь» обнаружили кишечную палочку. Кроме того, в «Сибирской коллекции» нашли еще и палочки сальмонеллы.

В трех образцах выявили несоответствие заявленной в маркировке информации: в пельменях «Ложкарев» и «Останкинских традиционных» оказалось меньше белка, а в продукции «Стародворье» обнаружили каррагинан (пищевая добавка Е407 – стабилизатор естественного происхождения), о котором не сообщалось на этикетке.

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Также эксперты составили топ-10 лучших пельменей. В него вошла продукция от «Дымов», «Папа может», «Ермолино», «Мясницкий ряд», «Атяшево», «Мираторг», «ВкусВилл», «ДобрынинЪ», «Уральские пельмени», «Желтая подводная лодка».

© Доктор Питер

Рубрики: Диетология

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роскачество нашло пельмени с мясом

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