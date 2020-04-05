В ВОЗ напомнили о самом явном симптоме коронавирусной инфекции

Первым и самым явным признаком заражения коронавирусом считается высокая температура. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

Высокая температура может быть первым и явным симптомом инфицирования Covid-2019, рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

«Пациенты рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит. У них очень высокая температура, а затем они внезапно ощущают холод и дрожь», - сообщила специалист.

Он добавила, этот симптом выявляют у более 90% заболевших.

Напомним, в России зафиксировано 5 389 случаев заражения, 45 человек умерли. В Петербурге коронавирус выявили у 191 пациента, 3 умерли.