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Роспотребнадзор найдет россиян с иммунитетом к коронавирусу

19:16, 05.04.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Роспотребнадзор выяснит, сколько россиян переболели коронавирусом в легкой форме и у них выработался иммунитет. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова.

Роспотребнадзор найдет россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор проведет исследование, в котором выяснит число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу. 

Глава ведомства Анна Попова сообщила, что в ближайшие дни в России зарегистрируют тест-систему, которая определяет антитела к Covid-2019. Получить и изучить данные по иммунитету к вирусу специалисты смогут через десять дней после начала исследования, передает «Интерфакс».

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Сейчас в России зафиксировано 5 389 случаев заражения, 45 человек умерли. В Петербурге коронавирус выявили у 191 пациента, 3 умерли.

© Доктор Питер

Рубрики: Диагностика, Инфекционные болезни

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