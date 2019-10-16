Роспотребнадзор найдет россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор найдет россиян с иммунитетом к коронавирусу19:16, 05.04.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Роспотребнадзор выяснит, сколько россиян переболели коронавирусом в легкой форме и у них выработался иммунитет. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова.
Роспотребнадзор проведет исследование, в котором выяснит число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Глава ведомства Анна Попова сообщила, что в ближайшие дни в России зарегистрируют тест-систему, которая определяет антитела к Covid-2019. Получить и изучить данные по иммунитету к вирусу специалисты смогут через десять дней после начала исследования, передает «Интерфакс».
Почему в Петербурге мало зараженных новым коронавирусом? Их честно ищут, но не находят
Сейчас в России зафиксировано 5 389 случаев заражения, 45 человек умерли. В Петербурге коронавирус выявили у 191 пациента, 3 умерли.
© Доктор Питер
Ещё нет комментариев