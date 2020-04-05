Врачи назвали лучшие продукты для иммунитета и кишечника

Немецкие врачи рекомендуют налегать на продукты с большим количеством пробиотиков. Такая пища улучшает работу кишечника и способствует размножению полезных для иммунитета бактерий.

В любое время года в рационе должны продукты с пробиотиками, то есть живыми полезными бактериями, которые улучшают работу кишечника и укрепляют иммунитет. Их много в натуральных йогуртах и кефире без добавок и сахара. Также пребиотики есть в соленых огурцах, но только домашних: из-за естественного брожения молочной кислоты в них появляются живые молочнокислые бактерии, пишет Focus.de.

Для здорового кишечника нужна и квашеная капуста: в ней есть множество витаминов и аминокислот. Как писал «Доктор Питер», она модулирует иммунитет через работу пищеварительной системы.

Также врачи советуют употреблять определенные виды сыров, например, чеддер, гауду, моцареллу и пармезан.