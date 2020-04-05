Врачи назвали лучшие продукты для иммунитета и кишечника

Врачи назвали лучшие продукты для иммунитета и кишечника16:28, 05.04.2020 / Верcия для печати / 3 комментария
Немецкие врачи рекомендуют налегать на продукты с большим количеством пробиотиков. Такая пища улучшает работу кишечника и способствует размножению полезных для иммунитета бактерий.
В любое время года в рационе должны продукты с пробиотиками, то есть живыми полезными бактериями, которые улучшают работу кишечника и укрепляют иммунитет. Их много в натуральных йогуртах и кефире без добавок и сахара. Также пребиотики есть в соленых огурцах, но только домашних: из-за естественного брожения молочной кислоты в них появляются живые молочнокислые бактерии, пишет Focus.de.
Для здорового кишечника нужна и квашеная капуста: в ней есть множество витаминов и аминокислот. Как писал «Доктор Питер», она модулирует иммунитет через работу пищеварительной системы.
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Также врачи советуют употреблять определенные виды сыров, например, чеддер, гауду, моцареллу и пармезан.
3 комментария Оставить комментарий
Борясь с неправильными прививками, я выяснил, что ЛУЧШЕ всего поднимает иммунитет прививка от гриппа (гуморальный, связанный с выработкой антител) и от пневмококка (клеточный, связанный с клетками крови). Никакой капустой их не заменить. Были исследования, показывающие уменьшение числа приступов бронхиальной астмы и обострений ХОБЛ после прививки от гриппа. Субъединичные вакцины можно даже беременным. Важны три условия : 1) Добросовестный производитель. 2) Соблюдение цепи холода, это значит, что вакцина должна правильно перевозиться до места вакцинации 3) Все члены вакцинальной бригады должны проходить ежегодное обучение в лицензированном учреждении, а в сертификат по основной должности должен соотносится с квалификационной характеристикой сотрудника, в которой прописана функция проведения вакцинации.
Признак не соблюдения трёх пунктов- вакцинацию проводят человечки в форме скорой помощи. Если вы их увидите, бегите (я с этим преступлением боролся и проиграл).
Все ваши условия в наших условиях невыполнимы.
вспомнилось , как вакцины хранились на балконе под лучами весеннего солнышка, и не дома , а в больнице.
Они выполнимы, но не выполняются. Беда наступит тогда, когда за отказ от прививок введут ответственность, а каждый, кто будет говорить о нарушении будет привлекаться за фейки. Я когда работал в Петроградском районе делал для больных всё что мог. Меня попрекнули больничным из-за перелома ноги, отказались подписать отчёт на квалификационную категорию и выгнали. КомЗдрав знал и поддержал нарушителей, а то что нарушения при вакцинации опасно, то Михаил Владимирович брешет.