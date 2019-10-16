Леонид Рошаль рассказал, как восстановить лёгкие после коронавирусной пневмонии

Для восстановления легких после перенесенной пневмонии детям нужно делать дыхательную гимнастику и правильно питаться. Об этом рассказал главный детский пульмонолог Минздрава Леонид Рошаль.

Главный детский пульмонолог Минздрава и президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль рассказал, как восстановиться после перенесенной коронавирусной пневмонии. По его словам, детям поможет дыхательная гимнастика и правильное питание.

Леонид Рошаль добавил, что восстановление легких зависит от состояния заболевшего, но есть несколько универсальных правил.

«Самое главное при восстановлении — не контактировать с другими больными с разной инфекционной патологией, включая просто респираторные заболевания. Строгий режим. Должно быть сбалансированное питание, очень полезно заниматься дыхательной гимнастикой по два-три раза в день. Использовать витаминотерапию, она очень полезна. Каких-то специфических средств, которые восстанавливают иммунитет, именно против коронавируса, нет» , - цитирует врача радиостанция «Говорит Москва».

Напомним, в Петербурге зарегистрировано 156 пациентов с Covid-2019. В Городской клинической инфекционной больнице им. Боткина с признаками ОРВИ находится 317 пациентов, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран, из них 25 детей старше 5 лет.