Врачей, лечащих пациентов с коронавирусом, могут изолировать на работе

Медиков, которые контактируют с пациентами с коронавирусом, могут изолировать в медучреждении в нерабочее время. Соотвествующий вопрос в ближайшие дни должны проработать в Минздраве, ФМБА и Минэкономразвития.

Правительство поручило Минздраву, Минэкономразвития и Федеральному медико-биологическому агентству до 2 апреля проработать вопрос о возможной изоляции во внерабочее время медиков, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией. Предполагается, что они будут находиться в больницах, а при необходимости организуют проживание в гостиницах.

Кроме того, Минздрав должен рассчитать потребность в одноразовой посуде в медучреждениях, в которых оказывают специализированную помощь пациентам с Covid-2019, а Минпромторг – обеспечить ее поставку.

До 1 апреля Минздрав, ФМБА и Минобороны, а также правительство Москвы, ОАО «РЖД» и региональные власти должны представить предложения по перепрофилированию федеральных медорганизаций и частных клиник для приема пациентов с Covid-2019.

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