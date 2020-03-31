Петербуржцам с ВИЧ самоизоляция не нужна? Им приходится ездить за лекарствами вдвое чаще, чем прежде

Петербуржцы с ВИЧ жалуются на перебои с лекарствами: одного препарата нет, а второй выдают всего на месяц. Это значит, что пациентам в условиях распространения коронавируса приходится ездить в Центр СПИДа постоянно, несмотря на призывы властей и врачей не покидать дом. При этом, комздрав закупил препараты в срок, но до медучреждения они так и не дошли.

Активисты движения «Пациентский контроль», которое помогает россиянам с ВИЧ, обратились в петербургский комитет по здравоохранению с просьбой разъяснить, почему горожане не могут получить необходимый им АРВ-препарат эмтрицитабин.

- На сайт «Перебои.ру», который создан для отслеживания ситуации с лекарственным обеспечением, за последний месяц поступило множество сообщений об отказах в выдаче эмтрицитабина в петербургском Центре по профилактике и борьбе со СПИД, - рассказал «Доктору Питеру» активист движения Алексей Михайлов. - Проблема в том, что эмтрицитабин не входит в список ЖНВЛП. Как правило, его назначают тем, кому не подошел ламивудин. Теперь же из-за перебоев пациентам предлагают вернуться к ламивудину или покупать эмтрицитабин за свои деньги. В среднем одна упаковка стоит около 2 тысяч рублей, но в аптеках его очень трудно найти.

Поскольку эмтрицитабин не входит в перечень ЖНВЛП, он закупается за счет городского бюджета, а не Минздравом, как основная часть препаратов для лечения ВИЧ. По данным сайта госзакупок, комздрав закупил препарат еще в конце 2019 года, в январе-феврале он был поставлен на Центральную фармацевтическую базу. Но почему-то до сих пор лекарство так и не дошло до Центра СПИДа.

Похожая ситуация происходит и с другим препаратом - «Эвиплерой» (рилпивирин/тенофовир/эмтрицитабин). Его тоже закупили, но в медучреждение поставили в ограниченном количестве. Пациентам выдают лекарство, но не на 3 месяца, а всего на один. Это значит, что каждый месяц петербуржцам с вирусом иммунодефицита человека необходимо ездить за ним в Центр СПИДа. И это несмотря на то, что в Петербурге всем жителям рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, то есть выходить из дома только в ближайший продуктовый магазин, аптеку или больницу с острой болью.

За разъяснениями «Доктор Питер» обратился в комитет по здравоохранению Петербурга, ответ в ведомстве пока не дали.

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