Минздрав введет временный порядок плановой госпитализации

В России введут новый порядок плановой госпитализации. Разработать временные правила поручено Минздраву и Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФФОМС).

Минздрав и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования должен разработать и ввести временный порядок плановой госпитализации только по направлению врача. Соответствующее поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте правительства.

«Минздраву и Федеральному фонду обязательного медицинского страхования ввести временный порядок плановой госпитализации пациентов исключительно по направлению врача медорганизации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, к которой прикреплен застрахованный», - говорится в сообщении.

Сделать это Минздрав и ФФОМС должны до 1 апреля.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса петербургский Роспотребнадзор запретил оказание плановой медицинской помощи. Позже в ведомстве разъяснили, что имелось в виду.