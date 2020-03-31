Минздрав введет временный порядок плановой госпитализации

Минздрав введет временный порядок плановой госпитализации15:16, 31.03.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий
В России введут новый порядок плановой госпитализации. Разработать временные правила поручено Минздраву и Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФФОМС).
Минздрав и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования должен разработать и ввести временный порядок плановой госпитализации только по направлению врача. Соответствующее поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте правительства.
«Минздраву и Федеральному фонду обязательного медицинского страхования ввести временный порядок плановой госпитализации пациентов исключительно по направлению врача медорганизации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, к которой прикреплен застрахованный», - говорится в сообщении.
Сделать это Минздрав и ФФОМС должны до 1 апреля.
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Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса петербургский Роспотребнадзор запретил оказание плановой медицинской помощи. Позже в ведомстве разъяснили, что имелось в виду.
1 комментарий Оставить комментарий
"Сделать это Минздрав и ФФОМС должны до 1 апреля." -т.е. завтра ??!!