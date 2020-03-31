/ 18+

Диетолог назвала самые простые и полезные продукты для костей

14:14, 31.03.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий

Сохранить кости здоровыми поможет правильный рацион, в котором есть натуральные молочные продукты, яйца, цветная капуста, горох и авокадо. Какие еще продукты нужно употреблять, рассказала испанский диетолог Сусана Леон.

Диетолог назвала самые простые и полезные продукты для костей

Регулярное употребление некоторых продуктов и умеренная физическая нагрузка помогает сохранить кости здоровыми, считает испанский диетолог Сусана Леон.

«Здоровье костей основывается на несложных принципах. Нужно потреблять кальций с пищей и витамином D, который активизирует работу микроэлемента. Также помогут регулярные упражнения с определенной степенью сопротивления. Например, езда на велосипеде», — цитирует диетолога La Vanguardia.

По словам Леон, в рационе обязательно должны быть молочные продукты (без сахара), яйца (не  больше одного в день). В качестве гарнира идеально подойдет цветная капуста, горох и авокадо.  Для перекуса можно выбрать немного миндаля.

Эксперт ИТМО о подготовке к карантину: Не советую замораживать рыбу и мясо дольше, чем на 3 месяца

Также диетолог советует употреблять рыбные консервы, но только качественные, где для рыбной заливки используется оливковое масло. Самые полезные консервы - сардины,  анчоусы и тунец. 

Рубрики: Диетология

1 комментарий Оставить комментарий

Это в Испании! Продукты тамошние. И для испанцев и понаехавших из России - депутатов и воров. А у нас в России? В Питере? Из Пятерочки или Ленты!

Ответить

Написать комментарий:

Вы также можете оставить комментарий, авторизировавшись.

Темы недели

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Отзывы о клиниках

Читать все отзывы

Новости компаний

Читать дальше

Нашли ошибку?

captcha Обновить картинку
×