Диетолог назвала самые простые и полезные продукты для костей

Сохранить кости здоровыми поможет правильный рацион, в котором есть натуральные молочные продукты, яйца, цветная капуста, горох и авокадо. Какие еще продукты нужно употреблять, рассказала испанский диетолог Сусана Леон.

Регулярное употребление некоторых продуктов и умеренная физическая нагрузка помогает сохранить кости здоровыми, считает испанский диетолог Сусана Леон.

«Здоровье костей основывается на несложных принципах. Нужно потреблять кальций с пищей и витамином D, который активизирует работу микроэлемента. Также помогут регулярные упражнения с определенной степенью сопротивления. Например, езда на велосипеде», — цитирует диетолога La Vanguardia.

По словам Леон, в рационе обязательно должны быть молочные продукты (без сахара), яйца (не больше одного в день). В качестве гарнира идеально подойдет цветная капуста, горох и авокадо. Для перекуса можно выбрать немного миндаля.

Также диетолог советует употреблять рыбные консервы, но только качественные, где для рыбной заливки используется оливковое масло. Самые полезные консервы - сардины, анчоусы и тунец.