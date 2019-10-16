Врачи: Аллергики входят в группу риска по коронавирусу

​Россияне, страдающие от аллергии, наиболее подвержены инфицированию новым типом коронавируса, считают российские аллергологи. Дело в том, что слизистые у таких пациентов уязвимыми перед вирусами.

Риск заразиться коронавирусом у пациентов с аллергией выше, чем у остальных, считают врачи. По словам аллерголога-иммунолога Беллы Брагвадзе, «тяжелое хроническое аллергическое воспаление дыхательных путей делает слизистые пациента более уязвимыми перед вирусами», пишут РИА Новости.

Похожее мнение высказал заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов. Он пояснил, что у таких пациентов пропадает мукозальный (барьерный) иммунитет, особенно часто это бывает весной, когда у многих обостряется аллергия: «Нос, глаза краснеют, человек чихает, у него слезотечение. И при такой "ране" вирусам легче быстро распространяться. Инфекция ухудшает течение аллергии. Аллергия ухудшает течение самой респираторной инфекции. Порочный круг».

Методы профилактики для аллергиков такие же, как и для всех - укрепление иммунитета и соблюдение гигиены. Кроме того, на время эпидемии всем россиянам рекомендуют как можно чаще оставаться дома, сократить число контактов и не ездить в другие страны.