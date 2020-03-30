В Оперштабе по борьбе с коронавирусом назвали средний возраст заболевших

Большинство заразившихся коронавирусом, выявленных за последние сутки, - молодые люди, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с Covid-2019. Средний возраст новых пациентов - от 18 до 40 лет.

За последние сутки коронавирус выявили у 302 россиян, 8 из них в Петербурге. Ранее считалось, что Covid-2019 опасен только для пожилых, но это не так. По данным Оперативного штаба по борьбе с патогеном, большинство новых заболевших - молодые люди в возрасте от 18 до 40 лет.

Так, за сутки в Москве выявлено 212 пациентов с коронавирусом. Из них 102 пациента в возрасте от 18 до 40 лет, 58 человек – от 40 до 65 лет и 35 человек старше 65 лет. Также коронавирус подтвержден у 17 детей.

Ранее глава Минздрава сообщил, что около 40% пациентов, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, младше 40 лет.

Всего коронавирус выявили у 1836 человек, 9 из них умерли.

© Доктор Питер