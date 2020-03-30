В комздраве рассказали, где будут лечить профильных пациентов 2-й больницы в Озерках

В то время, как Городская больница №2 в Озерках возьмет на себя лечение петербуржцев с пневмониями и ОРВИ, её пациентов с офтальмологическими заболеваниями и шоковыми состояниями будут направлять в другие стационары города. К оказанию специализированной медпомощи пациентам с хроническими заболеваниями подключатся федеральные клиники.

Как сообщили в комитете по здравоохранению, Городская больница №2 в Учебном переулке перепрофилирует под прием пациентов с внебольничными пневмониями 1160 коек, все случаи пневмонии будут исследоваться на новую коронавирусную инфекцию. Пациентов с другими заболеваниями, которые проходили там лечение, уже выписали или перевели в другие стационары города. Теперь поток, который раньше направлялся в больницу №2, будут распределять между другими стационарами города. Как сообщают в комздраве, петербуржцев с заболеваниями глаз будут направлять в Мариинскую больницу, пациентов больницы №2 по профилю «торакальная хирургия» - в Мариинскую и Покровские больницы, а также в ВМА им. Кирова. Часть нагрузки по приему больных в шоковом состоянии возьмет на себя Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. Никифорова МЧС России (ВЦЭРМ).

Напомним, Городская многопрофильная больница №2 - одна из немногих городских клиник, где выполняется большой объем высокотехнологичных операций. Только на офтальмологической медпомощи специализируется три огромных отделения стационара. Как ранее сообщал губернатор Петербурга Александр Беглов, с оказанием ВМП и специализированной помощи плановым пациентам городским больницам помогут федеральные клиники. Напомним, в субботу в Петербург приезжал министр здравоохранения Михаил Мурашко, вместе с главой города он посетил Боткинскую больницу, а потом провел совещание в НМИЦ им. Алмазова. Как сообщили в Смольном, глава Минздрава дал указание «федералам», которые находятся на территории Петербурга и Ленобласти, оказывать помощь системе здравоохранения обоих регионов.

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