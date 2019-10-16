Режим принудительной самоизоляции могут ввести во всех регионах России

Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил региональные власти обратить внимание на правила, принятые в Москве и Подмосковье из-за коронавируса, а также проработать введение аналогичных у себя. Речь идет об установлении режима самоизоляции для всех жителей.

В Москве, Московской и Мурманской областях для всех жителей ввели режим самоизоляции из-за коронавируса. Россияне всех возрастов не смогут покидать свои дома и квартиры без крайней надобности. Выйти из дома можно только для посещения больницы, ближайшего магазина, выгула питомца или чтобы выбросить мусор.

Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил региональные власти проработать введение таких же мер у себя.

По последним данным, коронавирус выявили у 1 534 россиян, 8 пациентов умерли. В Петербурге известно о 42 заболевших, один умер.

Всего в мире зарегистрировано 723 124 инфицированных Covid-2019, 33 986 умерли.

© Доктор Питер