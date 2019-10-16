Глава Минздрава: Критический период развития заболевания с Covid составляет всего 3-4 дня

Eще несколько компаний начали процесс производства тестов для диагностики коронавирусной инфекции. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, прибывшего сегодня в Петербург, не будет дефицита в тест-системах, их производство разворачивается.

Сегодня одна из частных компаний, работавших над созданием тест-систем для выявления нового коронавируса, получила разрешение на их производство. Накануне на производство до 300 тестов в сутки получила разрешение еще одна компания. Об этом сегодня рассказал в Петербурге министр здравоохранения Михаил Мурашко: «Тест-системы начали поступать в лаборатории. Роспотребнадзор расширил круг тех, что смогут проводить тестирование. В их число вошли и сетевые частные лаборатории. Все тесты получили подтверждение безопасности, высокого качества и высокой чувствительности».

Михаил Мурашко напомнил, что процесс тестирования растянут по времени, а критический период развития заболевания составляет всего 3-4 дня:

- Если по результатам тестирования тест положительный, проводится его контроль. На период, когда проводится контроль, человек должен соблюдать режим изоляции. А если есть уже клинические симптомы, то есть заболевание уже развилось, он должен получать медицинскую помощь. Критический период развития заболевания: 3-4 суток, и именно в эти дни очень важно получить своевременную медицинскую помощь. Дожидаться, что «само пройдет» и обращаться за ней на 5-6-сутки, нельзя. Особенно пациентам с гипертонией, диабетом, ожирением, иммуносупрессивными заболеваниями. На 5-6-е сутки может развиться такое заболевание, справиться с которым будет уже очень сложно. Обязательно выполнение врачебных рекомендаций.

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