В России начали выпускать новые тесты на коронавирус

Минздрав начал выпускать новую тест-систему для выявления РНК коронавируса «АмплиТест SARS-CoV-2». Предполагается, что сначала будет производиться не менее 10 тысяч тестов в день, а затем их количество увеличится до 50 тысяч.

В Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава начали выпускать новую тест-систему для выявления РНК коронавируса методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Разработка называется «АмплиТест SARS-CoV-2».

Как писал «Доктор Питер», у новой тест-системы более высокая чувствительность к РНК коронавируса, чем у аналогов. Планируется, что сначала будут выпускать 10 тысяч тестов в сутки, а затем их количество увеличится до 50 тысяч.

Разрабатывать тест-систему начали 31 января 2020 года, а в начале марта разработку зарегистрировал Росздравнадзор.

Напомним, в России выявили 1036 случаев заражения коронавируса, три пациента умерли. В Петербурге известно о 26 заболевших.

© Доктор Питер