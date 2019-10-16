Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавирусной инфекции

Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению коронавирусной инфекции с учетом новых данных: сообщается, что Covid-2019 повышает риск смертности у матери при аборте и родах. Ведомство сообщило также, что клинические испытания для лечения коронавирусной инфекции проводит известный "Арбидол".

Минздрав опубликовал четвертую версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. В новый документ добавили раздел о лабораторной диагностике коронавируса, большое внимание уделили беременным пациенткам, которые заразились коронавирусом.

Как говорится в документе, коронавирус повышает риск смертности у женщины во время родов или аборта. Прогноз зависит от срока, на котором женщина заразилась, вредных привычек или заболеваний, степени тяжести инфекционного процесса, наличия осложнений и своевременности начала противовирусной терапии. «Во время беременности (II и III триместры), в послеродовом и постабортном периоде возможно применение муколитических средств и бронходилататоров».

В разделе «Этиотропное лечение у взрослых» Минздрав описывает схемы лекарственной терапии, которые были основаны на опыте других стран. Рекомендуют использовать лопинавир + ритонавир (используются для лечения пациентов с ВИЧ), хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов. Кроме того, на стадии клинических испытаний находятся препараты умифеновир (противовирусный препарат, известный под названием «Арбидол»), ремдесивир (противовирусное лекарство, использовалось для лечения пациентов с вирусом Эбола) и фавипиравир (был создан для лечения гриппа).

Хлорохин - препарат для лечения малярии и некоторых других протозойных инфекций. В связи с противовоспалительным и иммуносупрессивным эффектом, его используют при ревматоидном артрите и красной волчанке. «Механизм действия хлорохина против некоторых вирусных инфекций изучен не до конца, в опубликованных данных отмечаются несколько вариантов его воздействия на Covid-19, которые препятствуют проникновению вируса в клетку и его репликации», - говорится в документе.

Гидроксихлорохин схож по своей структуре и механизму действия с хлорохином, благодаря противовоспалительному и имуннодепрссивному свойству тоже используется для лечения системных заболеваний соединительной ткани, а также рассматривается в качестве терапии коронавируса. Предполагается, что он обладает меньшей цитотоксичностью и более выраженным противовирусным эффектом.

Интерферон бета-1b (ИФН-β1b) обладает антипролиферативной, противовирусной и иммуномодулирующей активностью. В текущих клинических исследованиях коронавируса он используется в комбинации с препаратами лопинавир+ритонавир.

Согласно рекомендациям ВОЗ, возможно назначение препаратов с предполагаемой этиотропной эффективностью off-label, то есть не по прямому назначению. «В условиях распространения новой коронавирусной инфекции и ограниченности доказательной базы по ее лечению, использование препаратов в режиме off-label для лечения пациентов с коронавирусом базируется на международных рекомендациях, а также согласованных экспертных мнениях»

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