В Минздраве рассказали, какие доплаты получат врачи, борющиеся с коронавирусом

Врачи скорой, помогающие пациентам с коронавирусом, смогут получить доплату в размере 80% среднемесячного дохода от зарплаты за 9 месяцев 2019 года, а средний и младший медперсонал - 40% и 20%. Об этом говорится в правилах начисления стимулирующих выплат медикам сообщили в Минздраве.

Напомним, из резервного фонда правительства выделят 11,8 млрд рублей на прибавку к зарплатам всех медработников, которые занимаются борьбой с коронавирусной инфекцией. Сейчас Минздрав разработал правила начисления этих денег.

Так, врачам скорой помощи дополнительные выплаты могут быть назначены в размере 80% среднемесячного дохода от зарплаты за 9 месяцев 2019 года по данным Росстата, среднему медперсоналу, который оказывал скорую медпомощь, - 40% от дохода, а фельдшерам, водителям и санитарам - 20%, пишет ТАСС.

Врачам первичного звена, включая инфекционистов, врачей общей практики, педиатров, терапевтов и пульмонологов будут выплачивать 80% от среднемесячного дохода за 9 месяцев 2019 года, среднему и младшему медперсоналу - 40% и 20%.

Врачи, работающие в стационарах, могут получить доплату в размере 100% среднемесячного дохода за 9 месяцев, средний медперсонал - в размере 50%, младший медперсонал - 30%.