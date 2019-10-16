Американские медики показали 3D-видео органов пациента с коронавирусом

Специалисты больницы Университета Джорджа Вашингтона создали 3D-видео, в котором показали состояние легких пациентов, заразившихся коронавирусом. Врачи надеются, что после просмотра многие начнут лучше заботиться о здоровье.

В сети появилось видео, на котором показано, как коронавирус влияет на легкие. Его опубликовали специалисты больницы Университета Джорджа Вашингтона, пишет CNN.

В ролике показано повреждение лёгких у 59-летнего пациента с высоким артериальным давлением, других болезней у него не было. Инфицированные и воспаленные части лёгких выделены желтым для наглядности. Судя по видео, повреждение задевает массивные участки легких, а не локализуется в одной части. Это показывает, насколько быстро и агрессивно может распространиться инфекция.

«Это не 80-летний пациент с ослабленным иммунитетом и диабетом. Помимо высокого кровяного давления, у него нет других серьёзных проблем со здоровьем. Если бы мы повторили снимки через неделю, то, скорее всего, заметили бы, что воспаление стало серьёзнее», - сказал Руководитель отделения грудной хирургии доктор Кит Мортман.

Врач добавил, что у 2-4% пациентов с коронавирусом подобные повреждения необратимы: «Коронавирус проникает в слизистые оболочки, а затем попадает в лёгкие. То, как организм пытается это контролировать — воспаление. Происходит довольно сильный воспалительный процесс в легких при попытке организма контролировать инфекцию».

По словам Мортмана, многие до сих пор не понимают опасности и не воспринимают Covid-2019. Именно для таких и был снят этот ролик - врач надеется, что их мнение изменится.

© Доктор Питер