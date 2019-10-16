Россияне смогут получить медпомощь по интернету во время эпидемии коронавируса

Депутаты и члены Совета федерации предложили разрешить медикам оказывать медицинскую помощь с помощью телемедицины при чрезвычайных ситуациях. Законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.

В России могут разрешить оказывать медицинскую помощь по интернету в условиях ЧС и при возникновении угрозы распространения опасного заболевания. Соответствующий законопроект, который поддержали депутаты и члены Совета федерации, опубликован в электронной базе Госдумы.

«В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, правительство России вправе устанавливать иные особенности и порядки оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий», - сообщается в документе.

В пояснительной записке говорится, что согласно действующему закону телемедицинские технологии могут применяться только для проведения консультаций по вопросам профилактики, диагностики и мониторинга состояния здоровья пациента и принятия решения о необходимости проведения очного приема. При этом телемедицинские технологии возможны только после очного приема врача и не должны применяться для постановки первичного диагноза и назначения лечения дистанционно. Однако при возникновении чрезвычайной ситуации или угрозы распространения опасных заболеваний, россияне должны иметь доступную медпомощь, в том числе с применением телемедицины.

«Реализация законопроекта позволит правительству в период эпидемии и чрезвычайных ситуаций в условиях возникновения дефицита медицинских работников вносить оперативные изменения в порядки оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий, что повысит доступность медицинской помощи для населения», - сообщили авторы законопроекта.

Напомним, петербургский Роспотребнадзор постановил временно отменить плановую госпитализацию, диспансеризацию, вакцинацию и профилактические осмотры из-за коронавируса.

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