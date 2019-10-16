Санатории и центры реабилитации приспособят для борьбы с коронавирусом

Правительство поручило Роспотребнадзору, Минздраву, Фонду социального страхования и властям регионов проработать возможность использования и переоборудования лечебно-реабилитационных центров и санаторно-курортных организаций для изоляции и оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом.

Лечебно-реабилитационные центры и санаторно-курортные организации могут переоборудовать для пациентов с коронавирусной инфекцией. Заняться этим вопросом правительство поручило Роспотребнадзору, Минздраву, Фонду социального страхования и региональным властям.

Кроме того, уполномоченные ведомства должны проработать вопрос о лечении пациентов с коронавирусом off-label, то есть вне показаний, о которых говорится в инструкции по медицинскому применению. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Роспотребнадзору и Минпромторгу поручено проработать возможность использования всех средств, в составе которых есть спирт для дезинфекции.

Напомним, в России зарегистрировано 658 заболевших коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 112 тысяч человек. В Петербурге известно о 21 пациенте.

© Доктор Питер