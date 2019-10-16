Минздрав разрешил пациентам с коронавирусом принимать ибупрофен

Министерство здравоохранения подтвердило, что пациенты с коронавирусом могут принимать ибупрофен и парацетамол, но только если их назначил врач.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения изучает влияние ибупрофена на состояние пациентов с коронавирусом. Поводом послужило исследование в медицинском журнале Lancet, согласно которому, лечение ибупрофеном и другими схожими с ним препаратами может ухудшить течение заболевания. На время изучения ВОЗ порекомендовала не принимать лекарство.

По данным Минздрава, организация отменила эту рекомендацию: «ВОЗ консультируется с врачами, лечащими пациентов с Covid-2019, и не получает информации о каких-либо негативных эффектах ибупрофена, помимо обычных известных побочных эффектов, которые ограничивают его использование. Основываясь на имеющейся в настоящее время информации, ВОЗ не дает рекомендаций против использования ибупрофена» - говорится в сообщении Минздрава.

В ведомстве добавили, что ибупрофен можно и нужно назначать пациентам с коронавирусом наравне с парацетамолом: «Самое главное для пациентов – строгое следования рекомендациям врача. Только врач может назначить необходимый данному конкретному пациенту препарат, и предложить эффективную тактику лечения».

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